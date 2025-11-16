Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu Minh Tân

Sáng 16/11, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày pháp luật Việt Nam với bà con Nhân dân khu Minh Tân, xã Cẩm Khê.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu tặng hoa và quà chúc mừng khu Minh Tân

Khu Minh Tân có 228 hộ với gần 1.200 nhân khẩu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bộ mặt khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm gắn bó, bền chặt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng tốt hơn.

Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước tiếp tục được củng cố. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54 triệu đồng/năm. Năm 2025, khu có 96% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, Khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 5 năm liền.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại ngày hội

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu tặng quà cho người cao tuổi và hộ có hoàn cảnh khó khăn

Tặng hoa, quà chúc mừng và phát biểu tại ngày hội, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu biểu dương những kết quả mà bà con khu dân cư Minh Tân đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn: Bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa. Bà con cần chủ động tìm hiểu, nắm vững các chủ trương, chính sách mới, coi việc chấp hành pháp luật là trách nhiệm và là nền tảng để giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn minh.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, mỗi người dân Minh Tân cần là một nhân tố tích cực, chung tay xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của xã Cẩm Khê và của tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và toàn thể bà con Nhân dân, khu dân cư Minh Tân sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2026, xứng đáng là “Khu dân cư văn hóa” tiêu biểu.

Lãnh đạo xã Cẩm Khê tặng hoa chúc mừng khu Minh Tân

Các đoàn thể kí giao ước thi đua năm 2026

Tại ngày hội đại đoàn kết, đồng chí Bùi Minh Châu đã tặng quà của tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Khu dân cư được nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2025 và ký giao ước thi đua năm 2026.

Tiết mục chào mừng ngày hội đại đoàn kết của khu Minh Tân

Phương Thanh