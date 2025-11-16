Trường THPT Yên Lạc kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 16/11, Trường THPT Yên Lạc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1965-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến dự và chúc mừng nhà trường có các đồng chí: Trần Việt Khoa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học Viện Quốc phòng; Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan đơn vị ở Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc (cũ) qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Yên Lạc

Trường THPT Yên Lạc, tiền thân là trường cấp 3 Yên Lạc và được thành lập năm 1965. Trong suốt chặng đường 60 qua, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn của cuộc kháng chiến chống Mỹ hay trong công cuộc đổi mới đất nước; các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Nhà trường vẫn luôn quyết tâm nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập. Từ khi thành lập đến nay, trường luôn ở trong tốp dẫn đầu khối các trường THPT của tỉnh, có những đóng góp quan trọng vào thành tựu của ngành giáo dục nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Đến nay, nhà trường có hơn 30 nghìn lượt học sinh các thế hệ tốt nghiệp ra trường và trưởng thành, công tác trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong đó, có nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; làm lãnh đạo quản lý ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, tướng lĩnh trong công an, quân đội, doanh nhân, bác sĩ, kĩ sư, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, thầy thuốc... viết nên những trang vàng lịch sử của nhà trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa và quà kỷ niệm chúc mừng nhà trường

Ghi nhận những thành tích đó, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2000), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2005), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010) và Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2025); cùng Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều phần thưởng khác của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Những thành tích mà Trường THPT Yên Lạc đạt được trong suốt 60 năm qua là kết tinh của ý chí và nghị lực, là công sức của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh, học sinh nhà trường đã dày công vun đắp, chung sức chung lòng vì một mục tiêu cao cả là phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thành tích đó đã góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi công tác đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với tỉnh Phú Thọ, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà nói chung và Trường THPT Yên Lạc nói riêng cần phải đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ, sâu sắc trên tất cả các mặt.

Đồng chí đề nghị, tập thể Trường THPT Yên Lạc cần quán triệt học tập Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phát triển giáo dục và đào tạo; Kết luận số 18-KL/TU ngày 5/8/2025 của Thường trực Tỉnh ủy về định hướng phát triển giáo dục trong thời kỳ mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung quan trọng về giáo dục trong các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục giữ vững truyền thống, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết; nâng cao chất lượng giáo dục cả chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn, từ đó tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương ngay từ bậc học phổ thông.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT tặng tập thể nhà trường và các cá nhân xuất sắc

Đồng thời, không ngừng nâng cao công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy và phát huy ý chí khát vọng vươn lên cho học sinh; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Nhà trường với gia đình và xã hội tạo dựng một môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, thân thiện, tích cực. Và tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, phấn đấu là đơn vị có chất lượng dạy và học nằm trong tốp đầu các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, tập thể nhà trường và 4 cá nhân xuất sắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

PV