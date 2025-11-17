Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

{title}
{publish}
{head}
Xã Khả Cửu được hợp nhất từ 3 xã gồm Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu với dân tộc Mường chiếm trên 90% dân số. Nơi đây, đồng bào Mường Khả Cửu đã lưu giữ được bản sắc dân tộc độc đáo, hấp dẫn, là cơ sở thu hút phát triển du lịch dịch vụ.
Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Khả Cửu xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá ẩm thực gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường: Chế biến các món ăn Xôi ngũ sắc, cơm lam ngũ sắc, cá suối, thịt chua và các trò chơi dân gian, các môn thể thao kéo co, ném còn, đi cà kheo, bắn nỏ và nghệ thuật trình diễn dân gian góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, tạo nền tảng hình thành sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
Nghệ nhân là hạt nhân văn nghệ khu Dấu trình diễn các làn điệu chàm đuống (đâm đuống)
Điệu Chàm đuống được sáng tạo với nhiều làn điệu phong phú
Diễn tấu cồng chiêng là hoạt động văn hóa không thể thiếu trong những ngày lễ, Tết
Diễn tấu cồng chiêng bên nhà sàn cổ ở khu Chuôi
Điệu múa Sênh tiền đặc trưng của đồng bào Mường
Chạm ống và đâm đuống là những loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc trưng
Những người cao tuổi vẫn sử dụng trang phục đặc trưng trong đời sống hàng ngày
Người dân Khả Cửu chuẩn bị nguyên liệu làm xôi ngũ sắc
Xôi ngũ sắc có 5 màu: Đỏ, xanh, tím, vàng, trắng được tạo ra từ các nguyên liệu tự nhiên và mang ý nghĩa tượng trưng cho ngũ hành, sự may mắn, no đủ và hài hòa của trời đất.
Chuẩn bị nguyên liệu chế biến mâm cỗ lá với các món đặc trưng: Cá suối nướng, thịt, nộm củ nâu, rau xôi, măng chua...
Món thịt chua được chế biến khá cầu kỳ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, ướp gia vị, chọn ống nứa
Người dân hào hứng thi ném còn
và thi bắn nỏ giữa các khu dân cư trong xã
Các đội tranh tài trong phần thi đi cà kheo
Phương Thanh
baophutho.vn “Mồ hôi xuống, cây mọc lên” — đó chính là “công thức” giúp người nông dân Văn Lang thay đổi hoàn toàn cục diện sản xuất. Thay vì chịu bó hẹp...
baophutho.vn Chẳng ai còn nhớ giống bưởi Sửu có mặt ở Chí Đám từ bao giờ. Nhưng ở mảnh đất ven sông Lô này, từ thuở xa xưa, bưởi Sửu từng là sản vật tiến...
baophutho.vn Hằng năm, vào ngày 25/9 âm lịch là một trong ba kỳ tiệc lệ quan trọng trong năm - ngày diễn ra lễ hội truyền thống tiệc Quan Thanh, Đền Tam...
baophutho.vn Vượt ngoài danh tiếng của những sản phẩm trà truyền thống đậm đà, cây chè trên đất Minh Đài ngày nay đã vươn tầm trở thành nguyên liệu xuất...
baophutho.vn Từ bao đời nay, người Sán Dìu đã nổi tiếng với đời sống văn hóa tinh thần phong phú, trong đó đặc sắc nhất là làn điệu Soọng cô - di sản văn...
baophutho.vn Trong cuộc đua thị trường khốc liệt của ngành thực phẩm, không phải quảng cáo rầm rộ hay mẫu mã hào nhoáng, mà chính chất lượng sản phẩm mới là...
baophutho.vn Đối với người dân thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (cũ), nay là xã Lương Sơn, cây sắn dây như một món quà của đất trời. Khi xưa, đồng bào Mường nơi...