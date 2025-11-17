Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Xã Khả Cửu được hợp nhất từ 3 xã gồm Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu với dân tộc Mường chiếm trên 90% dân số. Nơi đây, đồng bào Mường Khả Cửu đã lưu giữ được bản sắc dân tộc độc đáo, hấp dẫn, là cơ sở thu hút phát triển du lịch dịch vụ.

Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND xã Khả Cửu xây dựng mô hình trải nghiệm văn hoá ẩm thực gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường: Chế biến các món ăn Xôi ngũ sắc, cơm lam ngũ sắc, cá suối, thịt chua và các trò chơi dân gian, các môn thể thao kéo co, ném còn, đi cà kheo, bắn nỏ và nghệ thuật trình diễn dân gian góp phần lan tỏa mạnh mẽ trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, tạo nền tảng hình thành sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển du lịch cộng đồng bền vững.

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Nghệ nhân là hạt nhân văn nghệ khu Dấu trình diễn các làn điệu chàm đuống (đâm đuống)

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Điệu Chàm đuống được sáng tạo với nhiều làn điệu phong phú

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Diễn tấu cồng chiêng là hoạt động văn hóa không thể thiếu trong những ngày lễ, Tết

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Diễn tấu cồng chiêng bên nhà sàn cổ ở khu Chuôi

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Điệu múa Sênh tiền đặc trưng của đồng bào Mường

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Chạm ống và đâm đuống là những loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc trưng

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Những người cao tuổi vẫn sử dụng trang phục đặc trưng trong đời sống hàng ngày

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Người dân Khả Cửu chuẩn bị nguyên liệu làm xôi ngũ sắc

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Xôi ngũ sắc có 5 màu: Đỏ, xanh, tím, vàng, trắng được tạo ra từ các nguyên liệu tự nhiên và mang ý nghĩa tượng trưng cho ngũ hành, sự may mắn, no đủ và hài hòa của trời đất.

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Chuẩn bị nguyên liệu chế biến mâm cỗ lá với các món đặc trưng: Cá suối nướng, thịt, nộm củ nâu, rau xôi, măng chua...

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Món thịt chua được chế biến khá cầu kỳ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, ướp gia vị, chọn ống nứa

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Người dân hào hứng thi ném còn

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

và thi bắn nỏ giữa các khu dân cư trong xã

Độc đáo bản sắc văn hóa người Mường xã Khả Cửu

Các đội tranh tài trong phần thi đi cà kheo

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dân tộc Mường Bộ văn hóa thể thao và du lịch Phát triển du lịch Trò chơi dân gian Nghệ thuật Khu dân cư Đồng bào Ẩm thực Trải nghiệm Trang phục
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đất cằn mùa quả ngọt

Đất cằn mùa quả ngọt
2025-11-18 11:09:00

baophutho.vn “Mồ hôi xuống, cây mọc lên” — đó chính là “công thức” giúp người nông dân Văn Lang thay đổi hoàn toàn cục diện sản xuất. Thay vì chịu bó hẹp...

Tục rước nước Đền Tam Giang

Tục rước nước Đền Tam Giang
2025-11-15 13:44:00

baophutho.vn Hằng năm, vào ngày 25/9 âm lịch là một trong ba kỳ tiệc lệ quan trọng trong năm - ngày diễn ra lễ hội truyền thống tiệc Quan Thanh, Đền Tam...

Mát lành bột sắn dây Nhuận Trạch

Mát lành bột sắn dây Nhuận Trạch
2025-11-12 08:58:00

baophutho.vn Đối với người dân thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (cũ), nay là xã Lương Sơn, cây sắn dây như một món quà của đất trời. Khi xưa, đồng bào Mường nơi...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long