Tỉnh lộ 433 bị “cắt đứt”, hàng nghìn hộ dân mong mỏi sớm thông xe

Hậu quả của các cơn bão số 10 và 11 đã gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 433. Đặc biệt, đoạn Km 24+800 (đỉnh suối Láo), xã Cao Sơn, bị đứt gãy hoàn toàn, khiến giao thông tê liệt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân. Đến nay, việc đi lại, lưu thông hết sức khó khăn, phải đi đường tạm, đường vòng. Chính quyền và người dân địa phương đang tha thiết, mong mỏi các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục điểm sạt lở này.

Km 24+800, đường tỉnh 433 (thuộc xã Cao Sơn) bị đứt gãy hoàn toàn

Tỉnh lộ 433, tuyến đường huyết mạch duy nhất đi các xã vùng cao, đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Nghiêm trọng nhất là tại Km 24+800 (thuộc xã Cao Sơn).

Đất đá tràn xuống đường cao cả mét

Tại đây, khoảng 11.000m3 đất đá từ taluy dương đã sạt lở, tràn lấp toàn bộ mặt đường và tiếp tục trượt xuống taluy âm. Vụ sạt lở đã gây đứt gãy, cụt hoàn toàn khoảng 20 mét đường, khiến giao thông bị tê liệt. Tình trạng này đã gây cô lập cục bộ cho các xã vùng cao như Tân Pheo, Quy Đức và ảnh hưởng đến xã Đức Nhàn (tỉnh Phú Thọ).

Vẫn còn nguy cơ trượt xuống đoạn đứt gãy

Khối lượng đất đá làm gẫy đứt khoảng 20 m tại Km 24+800 (đỉnh suối Láo) thuộc tuyến đường Tỉnh lộ 433, xã Cao Sơn. Đến nay, đoạn sạt lở tại Km 24+800 vẫn ách tắc hoàn toàn, việc đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn. Chị Hà Thị Mến, tại xã Cao Sơn cho biết, hơn 1 tháng nay, từ khi xảy ra đứt đường tại đỉnh dốc suối Láo, người dân phải làm đường tạm trên đồi để đi lại và vừa khó lại vừa nguy hiểm. Con đường tạm chỉ là lối mòn nhỏ, trơn trượt, dốc đứng, mỗi khi mưa xuống lại nhão nhoẹt và sạt lở thêm, buộc người dân phải dò từng bước.

Hàng ngày, người dân đi xe máy vượt dốc qua đoạn sạt lở

Ô tô không thể di chuyển qua đoạn sạt lở

Nhiều người, trong đó có cả trẻ em đi học hàng ngày, phải đi bộ, vượt đồi, băng qua điểm sạt lở rồi mới tiếp tục hành trình. Mỗi lượt đi học, đi làm vốn chỉ mất ít phút thì nay kéo dài tới thêm rất nhiều, trời tối hoặc mưa càng thêm nguy hiểm. Còn đối với ô tô thì không thể di chuyển qua đoạn sạt lở vì mặt đường đã bị “cắt đứt” hoàn toàn, độ sâu lên tới cả chục mét, cạnh đó đất đá taluy dương vẫn có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Do đứt đường, phương tiện ô tô khách, ô tô chở hàng hóa từ các xã vùng cao Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Mường Chiềng, Nánh Nghê (cũ) phải đi vòng qua xóm Giằng, Lanh, Tằm (Cao Sơn) và chiều ngược lại phải đi thêm khoảng 7km. Anh Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Từ ngày đường 433 bị đứt gãy, sạt lở, việc đi lại của bà con vốn đã khó khăn, nay càng vất vả hơn rất nhiều, tốn kém công sức, chi phí. Mong muốn, chính quyền và nhà nước khẩn trương có phương án xử lý đoạn đường sụt, đứt gãy để người dân đỡ khổ.

Các phương tiện buộc phải đi vòng qua xóm Lanh Phủ. Tuyến đường vòng kéo dài hơn nhiều so với bình thường, đường nhỏ, quanh co, nhiều điểm cua gấp. Người dân cho biết mỗi chuyến đi chợ, đưa đón con, vận chuyển nông sản hay hàng hóa đều mất thêm từ 40 phút đến cả tiếng đồng hồ, lại tốn nhiên liệu, chi phí. Nhiều hộ bán hàng nông sản bị chậm vận chuyển, thương lái e ngại khi phải đi đường vòng, khiến thu nhập giảm sút đáng kể. Việc tuyến đường huyết mạch duy nhất bị cắt đứt đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của hàng nghìn hộ dân trong khu vực.

Trước tình hình cấp bách, chính quyền địa phương xã Cao Sơn đã nghiêm túc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Xã đã cho cắm biển cảnh báo, lập chốt cấm đường và chỉ dẫn người dân đi đường tránh.

Được biết, cơ quan chức năng đã trình phương án xử lý cấp bách đoạn tuyến Km 24+800. Tuy nhiên, trước những khó khăn nghiêm trọng trong việc đi lại, chính quyền và nhân dân địa phương tha thiết mong muốn Nhà nước và các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp khắc phục. Việc sớm thông tuyến trở lại không chỉ để đảm bảo lưu thông mà còn là yếu tố then chốt để ổn định đời sống và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Chung