Khám phá điểm du lịch Pù Bin

Những dãy núi trùng điệp, mảng rừng nguyên sinh xanh thẳm, ruộng bậc thang uốn lượn và các bản nhỏ nằm nép mình dưới thung lũng ở Pù Bin - xã Mai Châu tạo nên bức tranh thiên nhiên hoang sơ, hòa quyện cuộc sống yên bình.

Du khách nước ngoài yêu thích trải nghiệm lưu trú và các dịch vụ do mô hình du lịch cộng đồng “Nhà của Bin” cung cấp.

Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 130km, điểm du lịch Pù Bin - địa danh gắn với đỉnh núi Pù Bin có độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển. Nơi đây được nhiều người ví như một “Hà Giang thu nhỏ” bởi địa hình núi non cao vút, cung đường đèo ngoạn mục, biển mây bồng bềnh quanh năm và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đậm chất Tây Bắc. Đứng trên đỉnh, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những nếp nhà sàn thấp thoáng, những mảng xanh nối dài và bầu trời rộng đến ngỡ ngàng.

Những người dân bản địa ở Pù Bin cho biết: Tên gọi “Pù Bin” trong tiếng Thái có nghĩa là “mây bay”. Điểm dừng chân không chỉ hấp dẫn bởi tầm nhìn rộng mở mà còn bởi thảm thực vật đặc trưng của vùng miền núi. Tại đây, những khu rừng tự nhiên gồm nhiều loài cây lá rộng và tre, nứa phủ kín sườn núi, hướng lên đỉnh cao và hòa vào không gian xanh mát của thung lũng. Dưới tán rừng là thảm cỏ dại và các bụi cây bản địa tạo nên lớp thực vật đệm mềm mại, giúp giữ cân bằng sinh thái tự nhiên.

Với khí hậu đặc trưng mát mẻ, điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để nghỉ dưỡng sinh thái và “trốn nóng” lý tưởng. Thời điểm hút khách là mùa Thu, cũng là mùa đẹp nhất trong năm. Lúc này, thời tiết ít mưa, tầm nhìn trên cao khoáng đạt, đồng thời là lúc núi rừng chuyển sắc vàng. Vào sáng sớm, mây thường xuất hiện dày, trôi lững lờ quanh sườn núi, phù hợp cho những ai yêu thích săn mây, chụp ảnh. Không khí trong lành, dễ chịu giúp việc trekking, khám phá thiên nhiên Pù Bin thuận lợi hơn.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mang đạp sắc thái văn hóa bản địa của điểm du lịch Pù Bin - xã Mai Châu từ trên cao.

Anh Trần Mạnh Hùng - hướng dẫn viên du lịch đưa đoàn khách nước ngoài trải nghiệm theo tour chia sẻ: Đông đảo du khách, đặc biệt là khách ngoại quốc đánh giá cao về điểm đến Pù Bin bởi hành trình khám phá trọn vẹn và giàu cảm xúc. Tại đây, họ có những trải nghiệm đa dạng, từ khám phá thiên nhiên đến cảm nhận nhịp sống bản địa.

Với những ai yêu thích vận động và mong muốn tìm về thiên nhiên hoang sơ, trekking lên Pù Bin là hoạt động không thể bỏ qua. Cung đường đi men theo sườn núi, băng qua rừng cây, thảm cỏ và những đoạn dốc tự nhiên mang đến cảm giác chinh phục nhẹ nhàng nhưng đầy hứng khởi. Du khách cũng có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của cảnh quan và không khí mát lành đặc trưng của núi rừng.

Bên cạnh thiên nhiên hoang sơ, điểm đến còn là nơi du khách được hòa mình vào đời sống văn hóa cộng đồng. Những ngôi nhà sàn dựng bằng gỗ, mái lợp cọ hoặc gianh nép mình dưới chân núi. Nếp sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mường, như dệt vải, làm nương rẫy, đánh bắt cá suối... vẫn được lưu giữ, phát huy. Những món ăn quen thuộc như cơm lam, cá nướng, xôi nếp, măng rừng... cũng là những trải nghiệm văn hóa ẩm thực đáng nhớ về vùng đất.

Là điểm du lịch mới nên Pù Bin chưa phát triển mạnh về du lịch nghỉ dưỡng. Trên địa bàn hiện có 2 điểm nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp du lịch cộng đồng nổi bật, gồm: Khu nghỉ dưỡng Pubin Paradise; mô hình du lịch cộng đồng “Nhà của Bin”. Các điểm lưu trú nghỉ dưỡng này sẵn sàng chào đón, đưa du khách bước vào hành trình khám phá các hoạt động tour lý thú, như: Trekking đến thung lũng Tình yêu; thu hoạch sản phẩm nông nghiệp theo mùa (tỏi tía, lúa, ngô, khoai); chăm sóc vật nuôi; mua sắm sản vật; thăm nhà thầy cúng; học nấu xôi ngũ sắc và làm bánh ú... Du khách cũng có thể đến thăm điểm trường, giao lưu và chia sẻ với các em học sinh người dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, điểm du lịch Pù Bin còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ của hồ nước ngọt tự nhiên Sam Tạng tọa lạc trên núi cao, được ví như “viên ngọc thô”, khoảng lặng xanh biếc giữa núi rừng. Du khách đến đây để tham gia các hoạt động cắm trại, chèo thuyền kayak, săn mây, ngắm hoàng hôn trên các đồi cỏ hình bát úp, tận hưởng cảm giác tránh xa nhịp sống ồn ào, học cách sống chậm lại, kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Hành trình không chỉ là chuyến đi khám phá cảnh sắc mà còn là trải nghiệm chạm đến sự tĩnh lặng và tự do hiếm có giữa đại ngàn.

Bùi Minh