Khám phá du lịch Bình Thuận

Xã Bình Thuận nằm bên đèo Pha Đin huyền thoại, có nhiều lợi thế về cảnh quan núi non hùng vĩ, khí hậu mát lành, nương chè hữu cơ xanh mướt và bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái, Mông. Tiềm năng du lịch đang được đánh thức, thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm trong hành trình khám phá vùng Tây Bắc.

Chị Nguyễn Diệp Lâm Anh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Trong hành trình khám phá Tây Bắc, đèo Pha Đin gây ấn tượng nhất là cảnh quan nơi đây vẫn còn rất tự nhiên. Nếu được đầu tư bài bản, nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ này, Pha Đin chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn lâu dài.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Pha Đin Top - điểm tham quan, trải nghiệm do Hợp tác xã Du lịch Pha Đin đầu tư xây dựng. Từ độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, nơi đây được ví như “ban công” giữa mây trời Tây Bắc. Dưới tầm mắt, những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, cung đường như sợi chỉ vắt qua, bản làng ẩn hiện trong mây trắng lững lờ trôi. Vào buổi sáng sớm hoặc khi chiều muộn, ánh nắng len qua tầng mây tạo nên khung cảnh nên thơ, mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhõm cho du khách.

Rời Pha Đin Top, theo những tuyến đường bê tông uốn lượn giữa sườn núi, chúng tôi đến thăm đồi chè của Công ty TNHH Trà Thu Đan, điểm “check in” đang thu hút đông du khách. Đồi chè hiện lên như một bức tranh sinh động khi các luống chè được canh tác theo hướng hữu cơ, tạo hình mềm mại như những vân tay trải đều trên triền đồi. Dọc lối đi, hoa sim tím hòa quyện cùng sắc xanh mướt của nương chè, tạo nên khung cảnh thanh bình, cuốn hút.

Theo quy hoạch phát triển du lịch của địa phương, các tuyến đường dẫn vào khu vực đồi chè được đầu tư đồng bộ, bê tông hóa đến tận chân nương, đồng thời gắn với xây dựng cảnh quan theo mùa hoa. Ông Phạm Văn Doanh, Giám đốc Công ty TNHH Trà Thu Đan, cho biết: Năm 2025, đồi chè đón khoảng 5.000 lượt khách. Việc phát triển vùng chè gắn với du lịch sinh thái đã nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường, tạo điểm đến để du khách hiểu hơn về cây chè, đời sống người trồng chè.

Sau sáp nhập, Bình Thuận có nhiều lợi thế phát triển du lịch cộng đồng, có Đèo Pha Đin được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của vùng Tây Bắc, được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia từ năm 2020. Bên cạnh đó, xã có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Thái, Mông với kho tàng văn hóa phong phú được gìn giữ qua kiến trúc nhà sàn, trang phục truyền thống, lễ hội, ẩm thực đặc sắc.

Cùng với đó, nông nghiệp đặc sản, đặc biệt là cây chè và cây ăn quả, đang từng bước chuyển sang hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường. Những yếu tố này, tạo nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Du khách tham quan, chụp ảnh tại Pha Đin Top, xã Bình Thuận.

Ông Dương Gia Định, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, khẳng định: Phát triển du lịch là hướng đi quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương, nhưng phải bảo đảm tính bền vững. Xã xác định du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp hữu cơ, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa dân tộc là phù hợp với điều kiện thực tế. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn thiện quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đưa Bình Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn trên tuyến du lịch đèo Pha Đin, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Chiều muộn, khi chúng tôi rời Bình Thuận, mây lại ùa về trên những triền núi Pha Đin, phủ nhẹ lên bản làng một màu trắng mờ ảo. Trong khung cảnh yên bình ấy, có thể cảm nhận rõ nhịp chuyển mình của một vùng đất đang đi lên từ chính những giá trị sẵn có. Du lịch ở Bình Thuận không ồn ào, không vội vã, mà chậm rãi, bền bỉ, như cách người dân nơi đây gìn giữ nương chè, giữ rừng, giữ văn hóa để trao lại cho du khách những trải nghiệm chân thực, đáng nhớ nơi vùng đất cửa ngõ Tây Bắc của Sơn La.

