Khám phá tiện ích Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Giữa vùng đất ven biển nguyên sơ của Cần Giờ nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của TP.HCM – Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hiện lên như một tuyệt tác đô thị sinh thái thế hệ mới. Không chỉ là một khu đô thị biển đẳng cấp, nơi đây còn là biểu tượng cho phong cách sống “nghỉ dưỡng trong thành phố, thành phố trong rừng xanh” , tích hợp đầy đủ tiện ích “all-in-one” từ giải trí, giáo dục, y tế đến thương mại, du lịch.
Tổ hợp biểu tượng – Nơi định hình vị thế thành phố biển tương lai
Tòa tháp 108 tầng – Biểu tượng phồn vinh của TP.HCM phía Nam
Giữa trung tâm Vinhomes Green Paradise, tòa tháp 108 tầng nổi bật như “ngọn hải đăng” định vị tầm vóc của thành phố biển tương lai. Đây không chỉ là công trình cao nhất khu Nam TP.HCM mà còn thuộc nhóm những tòa nhà cao nhất Việt Nam, mang tính biểu tượng quốc gia.
Tòa tháp được quy hoạch theo mô hình tổ hợp đa chức năng “all-in-one”, bao gồm:
Khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế,
Căn hộ cao cấp dành cho chuyên gia
Trung tâm thương mại sang trọng,
Sky bar – đài quan sát 360° toàn cảnh vịnh biển.
Tiện ích nghỉ dưỡng & giải trí tại Vinhomes Green Paradise
Biển hồ nước mặn nhân tạo quy mô hàng đầu Đông Nam Á
Một trong những tiện ích dự án Vinhomes Green Paradise nổi bật nhất chính là biển hồ nước mặn nhân tạo khổng lồ, nơi tái hiện trọn vẹn cảm giác được dạo bước bên bờ biển thật. Mặt nước trong xanh, cát trắng mịn, cùng hàng dừa đung đưa trong gió mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên ngay tại cửa ngõ TP.HCM.
Cảng du thuyền quốc tế – Biểu tượng của giới thượng lưu
Tại khu vực vịnh biển, bến du thuyền 5 sao quốc tế được thiết kế theo chuẩn Monaco, có khả năng đón tàu lớn và tổ chức các sự kiện sang trọng. Đây sẽ là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, nơi mỗi chuyến ra khơi trở thành hành trình tận hưởng.
Nhà hát Sóng Xanh & Quảng trường ánh sáng
Vinhomes Green Paradise còn sở hữu Nhà hát Sóng Xanh – công trình biểu tượng văn hóa, nơi diễn ra những buổi hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật và sự kiện quốc tế. Bên cạnh đó, Quảng trường Ánh Sáng được bao quanh bởi dãy shophouse, khách sạn và không gian nghệ thuật đường phố, mang lại sức sống rực rỡ cho toàn khu.
Sân golf, khu thể thao và công viên chủ đề
Sân golf 18 lỗ ven biển điểm đến của giới doanh nhân và những người yêu thể thao sang trọng.
Khu thể thao biển & công viên chủ đề gia đình nơi trẻ em, người lớn đều có thể tận hưởng không gian năng động, an toàn.
Khu vui chơi băng tuyết trong nhà, khu trượt patin, hồ bơi nước nóng mang đến trải nghiệm giải trí đa dạng quanh năm.
Chuẩn sống “All-in-one” - Mọi tiện ích ngay dưới chân nhà
Hệ sinh thái tiện ích chuẩn Vinhomes – “Một bước chân, trọn vẹn cuộc sống”
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ kế thừa hệ sinh thái “Vin” nổi tiếng, mang đến chuỗi tiện ích toàn diện phục vụ mọi nhu cầu sống:
Vinschool: Hệ thống trường học liên cấp chuẩn quốc tế, nuôi dưỡng thế hệ tương lai tri thức.
Mô hình đô thị “all-in-one” này giúp cư dân có thể học tập, làm việc, giải trí và nghỉ dưỡng ngay trong cùng một không gian một chuẩn sống thịnh vượng mà các đô thị hiện đại trên thế giới đang hướng tới.
Tiện ích ngoại khu – Kết nối hoàn hảo, mở rộng trải nghiệm không giới hạn
Ngoài không gian nội khu chuẩn Vinhomes, cư dân Vinhomes Green Paradise Cần Giờ còn được tận hưởng một hệ sinh thái tiện ích ngoại khu phong phú – nhờ vị trí chiến lược ngay trung tâm quy hoạch đô thị Cần Giờ và liên thông vùng Nam TP.HCM
1. Hạ tầng giao thông đồng bộ
Cầu Cần Giờ (dự kiến hoàn thành 2028): rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM chỉ còn 35–40 phút.
Cao tốc Bến Lức – Long Thành : kết nối trực tiếp miền Tây – sân bay Long Thành – TP.HCM.
Tuyến ven biển Cần Giờ – Long An – Vũng Tàu : mở ra hành lang kinh tế – du lịch ven biển quy mô quốc gia.
Đường thủy du lịch Bạch Đằng – Cần Giờ : đưa cư dân tận hưởng hành trình city cruise độc đáo bằng du thuyền.
2. Liên kết vùng du lịch – sinh thái – nghỉ dưỡng
Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ – di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận, chỉ cách vài phút di chuyển.
Biển 30/4 – đảo Thạnh An – khu du lịch Vàm Sát : những điểm đến sinh thái và ẩm thực nổi tiếng.
Trung tâm du lịch sinh thái Long Hòa, khu resort cao cấp, khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao – mang lại nguồn cung thực phẩm sạch và cơ hội đầu tư mới.
Nhờ mạng lưới kết nối này, cư dân không chỉ tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày , mà còn dễ dàng tiếp cận chuỗi dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch và thương mại trên toàn TP.HCM và vùng kinh tế phía Nam.
Với vị trí chiến lược này, cư dân Vinhomes Green Paradise có thể vừa làm việc tại trung tâm TP.HCM, vừa tận hưởng không gian nghỉ dưỡng ngay tại nhà một đặc quyền hiếm có mà ít đô thị nào có được.
