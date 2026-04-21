Sáng 21/4, đoàn công tác của Sở Y tế đã làm việc với Bệnh viện Phổi tỉnh và Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi để chỉ đạo triển khai, hỗ trợ khám sàng lọc bệnh lao miễn phí cho người dân khu vực Kim Bôi. Khu vực này có 130 nghìn người, trong đó dân tộc Mường chiếm 85%.
Theo kế hoạch, trong 2 ngày (21 - 22/4), hơn 600 người dân tại các xã Kim Bôi, Nật Sơn, Dũng Tiến được chụp X-quang phổi để sàng lọc và xét nghiệm đờm bằng kỹ thuật GeneXpert miễn phí, giúp phát hiện vi khuẩn lao và tình trạng kháng thuốc chỉ trong vài giờ.
Người dân được tư vấn, chụp X-quang phổi để sàng lọc, xét nghiệm đờm GeneXpert miễn phí.
Việc chủ động đưa trang thiết bị hiện đại về tận các xóm, trạm y tế, điểm trạm y tế xã để sàng lọc sớm các bệnh không lây nhiễm và bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh lao thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của ngành Y tế đối với sức khỏe nhân dân. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh chủ động”, gắn với chủ đề năm 2026 “Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân”.
Bệnh lao là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, được coi là “kẻ giết người thầm lặng”. Việt Nam hiện đứng thứ 11 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Tại tỉnh Phú Thọ, ước tính còn khoảng 40% số người mắc lao trong cộng đồng chưa được phát hiện. Hiện tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.
Gia Thái - Hoài Vũ
