Khàn tiếng kéo dài – phát hiện polyp dây thanh, xử lý nhanh bằng vi phẫu hiện đại

Anh Đ.Đ.T (35 tuổi, Hà Nội) đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên trong tình trạng khàn tiếng kéo dài hơn 2 tháng, kèm theo nói mệt, hụt hơi. Dù đã tự dùng thuốc tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.
Sau khi thăm khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng, bác sĩ xác định nguyên nhân là polyp dây thanh quản - một tổn thương lành tính nhưng ảnh hưởng lớn đến giọng nói và sinh hoạt.
Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi thanh quản để điều trị.
GIẢI PHÁP NHẸ NHÀNG - HIỆU QUẢ CAO
Phẫu thuật ít xâm lấn, an toàn
Thời gian thực hiện nhanh
Phục hồi sớm, thời gian nằm viện ngắn
Phương pháp này thường được áp dụng trong các trường hợp tổn thương lành tính dây thanh như: Polyp dây thanh, U nang thanh quản, Hạt xơ dây thanh...
Tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên, kỹ thuật vi phẫu - nội soi thanh quản đã được triển khai thường quy, giúp nhiều bệnh nhân lấy lại giọng nói, cải thiện chất lượng cuộc sống an toàn và hiệu quả. Đừng chủ quan với khàn tiếng kéo dài!
Ngọc Lan
(Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)
