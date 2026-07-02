Khẩn trương xử lý sạt lở, thông xe tỉnh lộ 433

Theo thông tin từ UBND xã Cao Sơn, rạng sáng 2/7, tại Km40+400 trên tuyến tỉnh lộ 433, đoạn qua thôn Ênh, xã Cao Sơn đã xảy ra vụ sạt lở đất đá từ taluy dương xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Hàng chục mét khối đất đá cùng nhiều tảng đá lớn tràn xuống đã gây ách tắc cục bộ tuyến tỉnh lộ 433 vào rạng sáng ngày 2/7/2026.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm, hàng chục m3 đất đá cùng nhiều tảng đá lớn bất ngờ sạt lở từ taluy dương tràn xuống lòng đường tuyến tỉnh lộ 433, gây ách tắc giao thông. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm xã với nhiều khu dân cư, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực.

Sạt lở với khối lượng đất đá lớn tràn xuống từ taluy dương gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi đi qua.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Cao Sơn đã phối hợp với Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Hoà Bình - đơn vị quản lý khẩn trương huy động lực lượng cùng phương tiện máy xúc đến hiện trường để triển khai công tác khắc phục.

Các lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, đồng thời tiến hành thu dọn đất đá, di chuyển các tảng đá lớn ra khỏi mặt đường nhằm sớm khôi phục việc lưu thông.

Cùng với đất, nhiều tảng đá lớn sạt xuống mặt đường.

Với tinh thần khẩn trương, các lực lượng đã làm việc liên tục, đến khoảng 7h30’ sáng cùng ngày, toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở cơ bản đã được xử lý, tuyến tỉnh lộ 433 được thông xe trở lại, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn.

Lực lượng chức năng đã huy động máy móc khẩn trương thu dọn đất đá.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Cao Sơn, thời điểm xảy ra sạt lở, khu vực có mưa to khiến đất đá trên taluy dương bị bão hòa nước, giảm độ ổn định và trượt xuống mặt đường. Mặc dù sự cố đã được khắc phục nhanh chóng, song nguy cơ tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở vẫn rất lớn nếu mưa kéo dài trong những ngày tới.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông trên tỉnh lộ 433, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn hoặc sau mưa, cần giảm tốc độ, chú ý quan sát các vị trí taluy dương có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện dưới các sườn núi hoặc khu vực có dấu hiệu đất đá nứt, trượt.

Khu vực sạt lở đã được khắc phục ngay trong sáng nay và tuyến đường tỉnh lộ 433 được thông xe trở lại.

Khi phát hiện sự cố hoặc các dấu hiệu mất an toàn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Mạnh Hùng