Khánh thành cầu Phong Châu, quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ

Ngày 28/9, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc Phòng, UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ khánh thành cầu Phong Châu (mới), quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tham dự buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Phong Châu

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình cầu Phong Châu

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng là lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương: Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Bùi Minh Châu - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Cầu Phong Châu mới là công trình được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) ngày 9/9/2024. Sau 9 tháng thi công liên tục “ba ca - bốn kíp”, cây cầu đã hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với mốc hợp đồng.

Đây là kết quả của ý chí chính trị cao nhất, phương pháp tổ chức khoa học và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của tất cả các đơn vị tham gia dự án.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang xúc động khi xem lại những hình ảnh sự cố sập cầu Phong Châu ngày 9/9/2024

Cầu Phong Châu mới có chiều dài 383,3m, bề rộng 20,5m, gồm ba nhịp chính bê tông cốt thép dự ứng lực theo sơ đồ 70+120+70m thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng; kết hợp đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nâng tổng chiều dài tuyến lên 652,88m, tốc độ thiết kế 80km/h. Hệ móng cọc khoan nhồi đường kính tới 1,5m bảo đảm ổn định trên nền địa chất phức tạp của sông Hồng, đáp ứng khẩu độ thông thuyền B×H = 40×7m.

Dự án có tổng mức đầu tư 635 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, tuy nhiên, nhờ quản lý chặt chẽ và áp dụng giải pháp kỹ thuật tối ưu, chi phí hoàn thành dự kiến 438 tỷ đồng, tiết kiệm gần 200 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại Lễ khánh thành cầu Phong Châu

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Việc khánh thành cầu Phong Châu mới sớm hơn dự kiến là minh chứng sinh động cho tinh thần “Quân với dân một ý chí”, cho sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách, thiết thực của Nhân dân.

Cầu Phong Châu mới được thiết kế, xây dựng hiện đại, bền vững, đảm bảo an toàn và mỹ quan, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Cây cầu sẽ khôi phục hoàn toàn mạch giao thông huyết mạch quốc lộ 32C, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải hàng hóa; thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 vì thành tích xuất sắc trong thi công xây dựng cầu Phong Châu mới

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các ban, bộ, ngành Trung ương và tập thể thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân Binh đoàn 12 cũng với các nhà thầu đã quan tâm, tạo điều kiện, nỗ lực “vượt nắng, thắng mưa” để công trình được xây dựng nhanh chóng, chất lượng và an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc vận hành cầu phao Phong Châu và xây dựng cầu Phong Châu mới

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Ngay sau Lễ khánh thành, tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để triển khai các thủ tục tiếp nhận, khai thác, sử dụng công trình hiệu quả, bền vững, phát huy tối đa gia trị kinh tế - xã hội mà cây cầu mang lại.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ: Theo lịch tháng âm, hôm nay là tròn một năm ngày cầu Phong Châu cũ bị sập và cùng với 8 nạn nhân xấu số trong thảm kịch. Thủ tướng cùng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và Binh đoàn 12 đã “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc không ngừng nghỉ.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là cây cầu đặc biệt nhất, bởi nó chứng kiến cả những giọt nước mắt xót xa của gia đình các nạn nhân, lẫn giọt nước mắt của niềm tin, hy vọng và tự hào khi công trình được xây dựng lại. Việc khánh thành cầu Phong Châu có nhiều ý nghĩa: Nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, kết nối kinh tế - xã hội hai bờ sông Hồng; đảm bảo an ninh, quốc phòng. Công trình cũng thể hiện rõ vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan bàn giao công trình theo đúng quy định, địa phương khai thác thực sự hiệu quả, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 vì có thành tích xuất sắc trong thi công xây dựng cầu Phong Châu mới. Thủ tướng cũng tặng quà động viên các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc vận hành cầu phao Phong Châu và xây dựng cầu Phong Châu mới. Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng cầu Phong Châu, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau Lễ khánh thành, cầu Phong Châu chính thức được thông xe

Lê Hoàng