Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh Đình Thanh Đình

Ngày 29/1, UBND xã Thanh Đình tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đình Thanh Đình.

Đình Thanh Đình là nơi thờ Thành hoàng bản bộ Tản Viên Sơn Thánh, Quý Minh Tuấn Tĩnh Thượng đẳng thần. Công trình được xây dựng từ thời Nguyễn và được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2009. Trải qua thời gian, do tác động của thiên nhiên và quá trình sử dụng, một số hạng mục của đình đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa cộng đồng của nhân dân trong xã.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành.

Trước thực trạng đó, UBND xã Thanh Đình đã triển khai công trình tu bổ, tôn tạo di tích từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2025. Các hạng mục chính gồm: Tu bổ mái tòa Đại đình, nhà Tả vu; xây dựng mới nhà Hữu vu, nhà kho, lầu hóa sớ; đồng thời cải tạo hệ thống sân vườn, hàng rào và cảnh quan tổng thể khu di tích. Tổng mức đầu tư của công trình hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp tích cực từ nguồn xã hội hóa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh Đình Thanh Đình.

Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Đăng Khoa - Cao Tuấn