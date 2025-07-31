Khảo sát và liên kết phát triển sản phẩm du lịch năm 2025

Trong hai ngày 30-31/7, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình khảo sát và liên kết sản phẩm du lịch năm 2025. Tham dự chương trình có 80 đại biểu là đại diện Hiệp hội Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp hội viên, đơn vị lữ hành, lưu trú, dịch vụ du lịch các tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Sơn La, Lào Cai...

Đoàn dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại chương trình, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch các tỉnh cùng các đại biểu tham dự đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tiếp đó, đoàn đã đi thăm quan trải nghiệm một số địa điểm du lịch, dịch vụ nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ như: Đồi chè Long Cốc, làng sinh thái Ngọc Đồng, các địa điểm lưu trú, nghỉ dưỡng... Dưới sự chủ trì của Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ, các đại biểu đã tham gia buổi toạ đàm, giao lưu, chia sẻ về kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng, ý tưởng sản phẩm du lịch, liên kết ngành nghề giữa các địa phương như gói tour, chuỗi dịch vụ, sản phẩm đặc trưng.

Các đại biểu tham dự chương trình tham gia buổi toạ đàm giao lưu, chia sẻ về ý tưởng liên kết ngành nghề, phát triển du lịch ở các địa phương.

Đại diện Hiệp hội Du lịch các tỉnh, các đơn vị dịch vụ, lữ hành... cũng đã ký kết biên bản hợp tác công việc, thống nhất cùng hỗ trợ về thông tin truyền thông nhằm lan toả, phát huy thế mạnh của các đơn vị lữ hành, nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan du lịch, điểm lưu trú và các dịch vụ du lịch khác. Xây dựng các gói tour, hỗ trợ giá thành sản phẩm tốt nhất trong các đơn vị du lịch. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, tour tuyến, điểm đến, tăng cường năng lực cạnh tranh để phát huy thế mạnh, tiềm năng du lịch trong các đơn vị thuộc khu vực.

Cam kết xây dựng các sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng. Hỗ trợ việc cung cấp thông tin, đề xuất, tháo gỡ khó khăn, báo cáo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước để các đơn vị hoạt động hiệu quả hơn, góp phần chung tay phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.

Chương trình Khảo sát và liên kết phát triển sản phẩm du lịch năm 2025 nhằm tăng cường kết nối, hợp tác và phát triển sản phẩm du lịch giữa các địa phương. Từ đó, tìm kiếm mô hình liên kết hiệu quả, phát huy thế mạnh vùng và thúc đẩy quảng bá du lịch tại khu vực Trung du – miền núi phía Bắc.

Vĩnh Hà