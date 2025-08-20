Khảo sát việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tân Hòa

Chiều 20/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã khảo sát tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tân Hòa. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi khảo sát thực tế Chi bộ khu dân cư số 5, trực thuộc Đảng uỷ phường Tân Hòa.

Phường Tân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính: Phường Tân Hòa, xã Hòa Bình và xã Yên Mông. Sau sáp nhập, phường có diện tích gần 57km2, dân số hơn 14 nghìn người, 41 tổ chức đảng trực thuộc với trên 1.000 đảng viên.

Ngay sau khi thành lập, bộ máy chính trị, chính quyền địa phương đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn, bảo đảm hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn. Trung tâm phục vụ hành chính công bước đầu vận hành hiệu quả, giải quyết 542 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 98,47%, không có hồ sơ quá hạn. Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, đa dạng hình thức, giúp cán bộ, đảng viên nắm chắc, thống nhất nhận thức và hành động; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, phấn khởi trong Nhân dân trước những đổi mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn như: Một số vị trí cán bộ còn thiếu, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường, giáo dục, y tế; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công chưa có nhân sự để vận hành; trụ sở Đảng ủy và UBND cách xa nhau 3km, cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đồng bộ...

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của phường Tân Hoà liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Lê Quang Huân - Chủ tịch UBND phường Tân Hoà báo cáo đoàn khảo sát những vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp tại địa phương.

Tại buổi khảo sát, phường Tân Hòa kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, biên chế; bổ sung cán bộ, công chức cho những vị trí còn thiếu; ban hành, cập nhật các văn bản chuyên môn, nhất là về đất đai, tài chính, công thương để địa phương có cơ sở triển khai thống nhất.

Nhiều kiến nghị, đề xuất đã được Đoàn công tác ghi nhận, giải đáp và hướng dẫn ngay tại buổi làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền phường Tân Hòa trong thời gian qua; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu chính trị trong giai đoạn mới. Trong đó, đồng chí đề nghị phường Tân Hòa tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung chưa hoàn thành từ ba địa bàn trước hợp nhất; đồng thời chủ động rà soát quy hoạch chung, đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, chú trọng bảo vệ môi trường, tăng cường thu gom và xử lý rác thải...

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phường cần duy trì những kết quả đã đạt được, nhất là huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi; đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để bảo đảm dạy học 2 buổi/ngày ở bậc mầm non, tiểu học, tiến tới triển khai ở cấp THCS.

Về xây dựng chính quyền, đồng chí nhấn mạnh mô hình chính quyền 2 cấp phải thực sự gần dân, sát dân, thân thiện, vì dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Trước yêu cầu quản lý địa bàn rộng, dân số đông sau sáp nhập, phường cần đặc biệt quan tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để làm nền tảng cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội...

Trước đó, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Chi bộ khu dân cư số 5, trực thuộc Đảng uỷ phường Tân Hoà.

Nguyễn Yến