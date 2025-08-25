Khảo sát việc vận hành thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 25/8, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Hà Văn Tuyến, Phó Vụ trưởng địa bàn II làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh khảo sát việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan

Đồng chí Hà Văn Tuyến, Phó Vụ trưởng địa bàn II, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Sau gần 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Ở cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm phục vụ hành chính công và nhiệm vụ kiểm soát TTHC các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ).

Hiện tại Trung tâm vẫn bố trí và duy trì tiếp nhận và trả kết quả tại 3 cơ sở (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ)) để tiếp nhận và trả kết quả cho công dân theo từng khu vực.

Ở cấp xã, 148/148 xã đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, ban hành quy chế hoạt động và công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã đều được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy scan, máy photocopy, máy lấy số tự động, màn hình cảm ứng và cơ bản đã cấp xong chữ ký số cho cán bộ, công chức. 100% đơn vị được Công an tỉnh kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC vận hành ổn định, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm hộ tịch điện tử, lý lịch tư pháp, dịch vụ bưu chính..., đồng thời vẫn duy trì hệ thống cũ để xử lý hồ sơ tồn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Từ ngày 20/6 đến ngày 24/8/2025, UBND tỉnh đã ban hành 71 quyết định công bố danh mục TTHC, cập nhật 1.368 thủ tục (609 thủ tục mới, sửa đổi bổ sung 565 thủ tục, bãi bỏ 70 thủ tục). Hiện, toàn tỉnh đã áp dụng 2.089 TTHC.

Trong giai đoạn từ 1/7 đến 24/8/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận 234.778 hồ sơ, trong đó trực tuyến chiếm 85,61% (200.988 hồ sơ). Đã giải quyết 197.859 hồ sơ, gồm 193.167 hồ sơ đúng và trước hạn, 4.692 hồ sơ quá hạn. Hiện còn 36.919 hồ sơ đang xử lý, gồm 29.345 trong hạn và 7.574 quá hạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai còn tồn tại một số hạn chế. Một số hệ thống thông tin của Bộ, ngành Trung ương chưa kết nối đầy đủ với hệ thống tỉnh, gây khó khăn trong giải quyết TTHC liên quan đến hộ tịch, thuế, đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC còn trùng lặp, chưa được làm sạch; nhiều Bộ, ngành chưa tái cấu trúc mẫu đơn, tờ khai điện tử, làm tăng thời gian, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đất đai, quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn “lòng vòng”: Chủ tịch UBND xã ký bìa nhưng hồ sơ vẫn phải chuyển sang Văn phòng Đăng ký đất đai để nhập thông tin, thay vì cơ quan chuyên môn cấp xã thực hiện trực tiếp.

Nhiều hồ sơ quá hạn do chưa tính đầy đủ thời gian chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế, niêm yết công khai tại UBND xã và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ở lĩnh vực hộ tịch, biểu mẫu điện tử yêu cầu người nộp hồ sơ có giấy tờ tùy thân, gây khó khăn với các trường hợp xin trích sao khai tử cho người đã mất lâu hoặc khai sinh cho trẻ sơ sinh chưa có giấy tờ tùy thân.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm hành chính công các cấp.

Để khắc phục, UBND tỉnh đề xuất: Bộ Tài chính tích hợp phần mềm đăng ký kinh doanh với Cổng dịch vụ công quốc gia; Bộ Tư pháp, Bộ Công an nâng cấp phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử và phần mềm liên thông hai nhóm dịch vụ công; Văn phòng Chính phủ nâng cấp Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ đạo rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu TTHC; các Bộ, ngành tái cấu trúc mẫu đơn, tờ khai điện tử, đơn giản hóa dữ liệu.

Đồng thời, đề nghị Bộ NN&MT xem xét điều chỉnh quy trình đất đai, phân cấp một số thủ tục cho UBND cấp xã và thiết kế quy trình liên thông giữa xã, Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế, đảm bảo thống nhất thời gian và trách nhiệm giải quyết hồ sơ.

Tổ công tác UBKT Trung ương ghi nhận những nỗ lực ban đầu của Phú Thọ trong vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, đề nghị tỉnh tiếp tục thống nhất đầu mối hỗ trợ, tư vấn trực tuyến để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, các đại biểu thống nhất đợt khảo sát là cơ sở quan trọng để Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện bộ máy, quy trình và hạ tầng kỹ thuật, tăng cường truyền thông, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ.

Hồng Duyên