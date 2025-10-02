Quốc phòng - An ninh
Khen thưởng đột xuất Trợ lý Ban CHQS xã cứu người giữa dòng lũ dữ

Ngày 2/10, tại UBND xã Yên Lập, Bộ CHQS tỉnh đã trao thưởng đột xuất cho cho đồng chí Nguyễn Viết Hà – Trợ lý Ban CHQS xã Yên Lập. Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh trao tặng Giấy khen và thư khen của Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho đồng chí Nguyễn Viết Hà.

Trước đó, khoảng 18h45’ ngày 29/9, cháu Trần Mạnh C, sinh năm 2007, trú tại khu Đình, xã Yên Lập điều khiển xe mô tô từ nhà hướng ra Quốc lộ 70B, đến đoạn đường liên thôn thuộc khu Đình thì xe bị chết máy, gặp dòng nước chảy siết nên đã bị nước lũ cuốn trôi. Đồng chí Nguyễn Viết Hà đã trực tiếp sử dụng thuyền phao cứu sinh bơi ra giữa dòng nước lũ cùng với sự giúp sức của lực lượng Công an xã, quần chúng nhân dân trên bờ giải cứu thành công cháu C.

Việc khen thưởng kịp thời, đúng lúc, đúng người, đúng việc tạo động lực thi đua mạnh mẽ. Đó cũng là cách để mỗi người tốt, việc tốt thực sự được nhân lên trong LLVT tỉnh Phú Thọ nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung.

Lãnh đạo xã Yên Lập tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phòng, chống bão số 10.

Nhân dịp này, UBND xã Yên Lập cũng khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích trong phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 trên địa bàn xã.

