Khi công nghệ số trở thành sức bật mới cho doanh nghiệp

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế số đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Là địa phương năng động, sáng tạo, có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế số, những năm qua tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số, tập trung vào ba trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Năm 2025, tỉnh tổ chức Diễn đàn “Xây dựng kinh tế số địa phương trên nền tảng chuỗi cung ứng công nghệ cao”. Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty cổ phần Công nghệ chế tạo Kami, Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo, Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu, Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech (CNCTech), Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc và Trường cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.

Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech (CNCTech) tiên phong trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh

Theo nội dung ký kết, CNCTech và Kami sẽ phối hợp triển khai nền tảng 3DEXPERIENCE trong sản xuất công nghiệp và chuỗi cung ứng; đồng thời hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong công nghiệp công nghệ cao, cũng như triển khai các dự án thử nghiệm và trung tâm trình diễn công nghệ.

Được biết, CNCTech là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh. Tại Lễ công bố Bảng xếp hạng FAST500 năm 2025, CNCTech tiếp tục nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, đánh dấu 3 năm liên tiếp có tên trong bảng xếp hạng danh giá này.

Đại diện CNCTech Group chia sẻ: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt, hợp tác đầu tư và đổi mới công nghệ là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.”

Việc ứng dụng công nghệ mới và mở rộng hợp tác đầu tư không chỉ giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Nhờ vậy, CNCTech đang từng bước hướng tới mô hình phát triển xanh và bền vững.

Hiện nay, toàn tỉnh có hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và công nghệ số và cung cấp dịch vụ vận tải và logistics ứng dụng nền tảng số. Đáng chú ý, 100% doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử; toàn bộ siêu thị và trung tâm thương mại đều triển khai thiết bị thanh toán POS không dùng tiền mặt. Hạ tầng viễn thông phát triển mạnh, mạng 3G, 4G phủ 100% địa bàn và đã có hơn 60 trạm 5G của Viettel và VNPT đi vào hoạt động.

Đây là nền tảng quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có hàng chục nghìn chữ ký số được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để phục vụ giao dịch điện tử dưới các hình thức như Token, Sim, HSM, Smart.

Những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số. Kinh tế số đang thâm nhập sâu rộng vào mọi lĩnh vực đời sống, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng.

9 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 05/8/2025 (+10%); tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của khu vực công nghiệp – xây dựng. Các lĩnh vực khác như thu ngân sách, đầu tư phát triển, thương mại – dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội đều đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả thu hút vốn đầu tư FDI ước đạt 912,5 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ, đạt 86,2% so với mục tiêu năm 2025, vốn DDI ước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 72,2% so với mục tiêu năm 2025.

Kinh tế số tiếp tục trở thành sức bật mới cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn

Để kinh tế số thực sự trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò của chuyển đổi số; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Song song đó, tỉnh ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng công nghệ và logistics, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Lê Minh