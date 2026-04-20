Khi Nghị quyết chạm đến từng người dân

Không còn dừng lại ở những định hướng mang tính chiến lược, chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống hằng ngày của người dân Phú Thọ. Từ giải quyết thủ tục hành chính, phát triển sản xuất nông nghiệp đến sinh hoạt của tổ chức Đảng ở cơ sở, một hệ sinh thái số đang từng bước được hình thành, vận hành ngày càng hiệu quả. Tinh thần của Nghị quyết 57 vì thế không chỉ dừng lại trên văn bản, mà đã và đang đi vào thực tiễn bằng những chuyển động cụ thể, thiết thực từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, bền vững.

Ngay sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Phú Thọ đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Những năm gần đây, tỉnh duy trì mức khá trong bảng xếp hạng chuyển đổi số, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa quy trình.

Công nghệ số được người dân xã Vĩnh Phú ứng dụng thường xuyên trong các giao dịch thanh toán hằng ngày.

Đến năm 2025, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh đạt trên 90%, nhiều lĩnh vực có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên 70%. Hệ thống một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Điều đáng nói là chuyển đổi số không chỉ dừng ở cấp tỉnh, mà đã lan tỏa mạnh mẽ xuống cấp cơ sở. Ở nhiều xã, phường, công tác chỉ đạo, điều hành đã gắn chặt với ứng dụng công nghệ, từ quản lý dữ liệu dân cư đến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, chuyển đổi số không tách rời phát triển kinh tế - xã hội, mà đang trở thành đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng.

Tại xã Bình Tuyền, năm 2025 tổng giá trị sản xuất đạt 2.200,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 14,8%. Thu ngân sách đạt 453,8 tỷ đồng, vượt xa dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/người/năm. Những con số này phản ánh hiệu quả nổi bật trong công tác điều hành, trong đó có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ và cải cách hành chính.

Trong khi đó, từ một xã thuần nông, Nguyệt Đức đạt tổng giá trị sản phẩm 3.669 tỷ đồng trong năm 2025, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm tới 73,7% cơ cấu kinh tế. Đây là minh chứng cho xu hướng chuyển dịch mạnh sang kinh tế dịch vụ, gắn với ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường.

Ở xã Tiên Lữ, tổng sản lượng lương thực đạt 13.841,4 tấn, năng suất lúa đạt trên 60 tạ/ha, cùng với việc triển khai các mô hình sản xuất VietGAP và tập huấn chuyển đổi số cho hợp tác xã. Điều này khẳng định một thực tế là chuyển đổi số đã thực sự thấm vào lĩnh vực nông nghiệp của địa phương.

Đáng chú ý, tại phường Xuân Hòa, doanh thu thương mại - dịch vụ năm 2025 đạt trên 3.431 tỷ đồng, lượng khách du lịch đạt khoảng 40.000 lượt. Kết quả này có được nhờ sự đóng góp quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong quảng bá, quản lý và phát triển du lịch.

Trong khi đó, xã Bình Nguyên - một địa bàn công nghiệp trọng điểm, đạt giá trị sản xuất lên tới hơn 44.000 tỷ đồng, thu ngân sách khoảng 568 tỷ đồng. Với hàng trăm doanh nghiệp hoạt động, chuyển đổi số đang trở thành yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn.

Một trong những điểm nhấn trong triển khai Nghị quyết 57 tại Phú Thọ là phong trào “Bình dân học vụ số”. Không phải những chương trình lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể: hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp cận thông tin số.

Tại nhiều địa phương, cán bộ, đảng viên trực tiếp cầm tay chỉ việc cho người dân. Đây chính là yếu tố giúp chuyển đổi số không bị đứt gãy giữa chủ trương và thực tiễn.

Đồng chí Ngô Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành cho biết, việc ứng dụng công nghệ trong công tác Đảng của xã có bước tiến rõ rệt. Việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, quản lý sinh hoạt chi bộ trên nền tảng số đã góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo ở cơ sở.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành, thực tiễn ở địa phương cho thấy, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mở ra không gian phát triển mới. Trong nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao năng suất, hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa. Trong công nghiệp, doanh nghiệp từng bước chuyển sang quản trị số, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong dịch vụ, đặc biệt là du lịch, công nghệ trở thành công cụ quảng bá và kết nối thị trường.

Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức, hạ tầng số chưa đồng đều, kỹ năng số của người dân còn hạn chế, nguồn nhân lực công nghệ ở cơ sở còn thiếu.

Điểm đáng chú ý là tư duy phát triển đang thay đổi. Nếu trước đây, chuyển đổi số được coi là một nhiệm vụ riêng của ngành công nghệ, thì nay đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Từ những con số cụ thể ở trên có thể thấy rõ một xu hướng, chuyển đổi số đang gắn chặt với tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Như tinh thần Nghị quyết 57 đã đặt ra, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà còn là động lực phát triển. Và khi những chuyển động từ cơ sở tiếp tục được nhân rộng, chuyển đổi số sẽ không chỉ dừng lại ở cải cách hành chính, mà thực sự trở thành nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của Phú Thọ.

Quang Nam