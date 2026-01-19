Khi nhân tài sinh năm 1997 trở thành sếp của “cha đẻ” AI Yann LeCun

Những nhà sáng lập startup AI tỷ USD đang ngày càng trẻ hóa, điển hình là việc lãnh đạo 9x Alexandr Wang trở thành cấp trên của “bố già AI” Yann LeCun tại Meta. Xu hướng này đang thay đổi hoàn toàn tư duy quản trị truyền thống.

Các nhà sáng lập của những công ty thành công nhất thế giới thường khởi nghiệp từ rất sớm: Bill Gates hay Mark Zuckerberg đều bắt đầu đế chế của mình khi mới 19 tuổi. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các startup trí tuệ nhân tạo (AI) tỷ USD đang tạo ra một xu hướng mới: độ tuổi trung bình của người đứng đầu thậm chí còn trẻ hơn.

Alexandr Wang (trái) và Mark Zuckerberg đều thành công ngay từ rất trẻ. Ảnh: financialexpress

Minh chứng rõ nhất cho làn sóng này là sự kiện Alexandr Wang, sinh năm 1997, trở thành cấp trên của Yann LeCun, Giám đốc khoa học AI lão làng của Meta. Động thái này cho thấy Mark Zuckerberg mong muốn bổ sung một lãnh đạo AI mang tinh thần khởi nghiệp quyết liệt và “máu lửa” hơn, nhằm giúp Meta tăng tốc trong cuộc đua công nghệ.

Cùng thời điểm, Mercor - nền tảng tuyển dụng nhân sự ứng dụng AI - được đồng sáng lập bởi bộ ba Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha. Cả ba đều mới 22 tuổi nhưng công ty của họ gần đây đã được định giá hơn 10 tỷ USD.

Một trường hợp khác là AnySphere, nền tảng hỗ trợ lập trình cho nhà phát triển, cũng được định giá hơn 1 tỷ USD và đang được điều hành bởi những người trẻ trong độ tuổi 20.

Fridtjof Berge, đồng sáng lập kiêm Giám đốc kinh doanh tại quỹ đầu tư Antler, nhận định với CNBC Make It rằng các phẩm chất cốt lõi của một nhà sáng lập đã thay đổi. Yếu tố then chốt hiện nay là khả năng “di chuyển nhanh và phá vỡ các khuôn mẫu cũ”, liên tục thử nghiệm và cải tiến.

“Việc thử nghiệm hiện nay quan trọng hơn nhiều so với việc có thâm niên trong ngành hay nằm lòng các quy tắc mở rộng quy mô công ty theo lối mòn truyền thống”, ông Berge nhấn mạnh.

Thực tế từ chính Mark Zuckerberg đã chứng minh, việc triển khai một ý tưởng điên rồ từ phòng ký túc xá đại học có thể dẫn đến thành công phi thường. “Cậu ấy từng rất trẻ, nhưng đã thích nghi, điều chỉnh và hiện đang điều hành một trong những công ty lớn nhất thế giới”, ông Berge nói thêm.

Báo cáo Leonis AI 100 do quỹ đầu tư mạo hiểm Leonis công bố tháng 11 cũng chỉ ra rằng độ tuổi trung vị của các nhà sáng lập startup AI là 29. Đa số họ ở độ tuổi giữa đến cuối 20, thường bước ra trực tiếp từ môi trường học thuật hoặc phòng thí nghiệm thay vì phát triển sự nghiệp tại các tập đoàn lớn.

Tuy nhiên, ông Berge lưu ý rằng dù thế hệ 20 tuổi có lợi thế về tốc độ, quyền điều hành có thể sẽ thay đổi khi doanh nghiệp trưởng thành.

"Việc những người trẻ khởi nghiệp không phải chuyện mới. Nhưng không có gì đảm bảo rằng những người đang tạo ra các kỳ lân (startup định giá trên 1 tỷ USD) hôm nay sẽ vẫn là người lãnh đạo công ty đó trong 5 đến 10 năm tới", ông kết luận.

Theo Báo Vietnamnet.vn