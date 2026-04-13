Khởi công Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Thắng Sơn

Sáng 13/4, tại xã Cự Đồng, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thành Công tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Thắng Sơn. Dự kiến khi đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp sẽ tạo cơ hội việc làm ổn định cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, đồng thời trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thành Công cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Thắng Sơn có diện tích trên 20ha, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, gồm các hạng mục, công trình phụ trợ đạt các tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn theo chuẩn quốc gia, môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới sự phát triển bền vững.

Để đảm bảo tiến độ triển khai, công tác giải phóng mặt bằng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân trong vùng dự án đã bàn giao đất, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những cụm công nghiệp hiện đại, đảm bảo kết nối hạ tầng đồng bộ, thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước ở các ngành nghề: Sản xuất, chế biến nông, lâm sản; vật liệu xây dựng; sửa chữa cơ khí; gia công lắp ráp linh kiện điện tử; may mặc và nhiều lĩnh vực tiềm năng phát triển khác.

Sau hơn 20 năm hoạt động, đây là dự án Cụm công nghiệp thứ hai Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thành Công làm chủ đầu tư, tiếp nối thành công từ dự án Cụm công nghiệp Hoàng Xá trên địa bàn xã Tu Vũ rộng gần 40 ha.

Lê Hoàng