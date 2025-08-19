Khởi công khu công nghiệp Nam Bình Xuyên

Sáng 19/8, Tập đoàn CNCTech tổ chức khởi công Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên. Đây là một trong 250 công trình, dự án được khởi công, khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại lễ khởi công.

Dự lễ khởi công có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Tập đoàn CNCTech.

Dự án KCN Nam Bình Xuyên có quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, do Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Bình Nguyên và xã Xuân Lãng. Trong đó, hơn 200 ha (hơn 69% diện tích) là đất công nghiệp cho thuê và xây sẵn. KCN được xây dựng, phát triển theo định hướng phát triển xanh - thông minh - bền vững, tích hợp hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Khi hoàn thiện, KCN sẽ trở thành cứ điểm sản xuất công nghệ cao hàng đầu miền Bắc, thu hút các ngành nghề mũi nhọn như điện tử, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và đặc biệt là bán dẫn, đón đầu xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Hinh chứng kiến Tập đoàn CNCTech trao chứng nhà phân phối chiến lược Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên cho các doanh nghiệp.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Việc khởi công Dự án KCN Nam Bình Xuyên là dấu mốc quan trọng, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ theo Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Hinh và các đại biểu ấn nút khởi công dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh cũng đề nghị Nhân dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh và nhà đầu tư, bởi sự thành công của dự án chính là lợi ích thiết thực, lâu dài cho cộng đồng và cho sự phát triển của quê hương.

Các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà công nhân tại công trường.

Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, bảo đảm 100% khu công nghiệp được xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn và sử dụng năng lượng tái tạo. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao và xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động; tập trung rà soát các KCN theo quy hoạch của tỉnh được duyệt nhằm bảo đảm phù hợp quy hoạch quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ phát triển, chuyển dịch đúng hướng.

Trần Tỉnh