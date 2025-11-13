Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khởi công xây dựng nhà ăn bán trú tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ

Ngày 13/11, Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ (phường Việt Trì) đã khởi công công trình “Nhà ăn bán trú cho học sinh” do Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam (Lô CN 01, khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ) tài trợ.

Khởi công xây dựng nhà ăn bán trú tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ

Khởi công xây dựng nhà ăn bán trú tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ

Đại diện lãnh đạo Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ, Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam khảo sát hiện trạng khu nhà ăn đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng

Công trình được tài trợ dưới hình thức hiện vật, bao gồm toàn bộ hạng mục xây dựng và các thiết bị, nội thất thiết yếu với tổng giá trị dự kiến là 525 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng, phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Việc xây dựng nhà ăn bán trú có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hà Trang


Hà Trang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Công trình Việt Trì Học sinh khởi công Khu công nghiệp giáo dục Tài trợ xây dựng Hoàn cảnh khó khăn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long