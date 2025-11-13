Khởi công xây dựng nhà ăn bán trú tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ

Ngày 13/11, Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ (phường Việt Trì) đã khởi công công trình “Nhà ăn bán trú cho học sinh” do Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam (Lô CN 01, khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ) tài trợ.

Đại diện lãnh đạo Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ, Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam khảo sát hiện trạng khu nhà ăn đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng

Công trình được tài trợ dưới hình thức hiện vật, bao gồm toàn bộ hạng mục xây dựng và các thiết bị, nội thất thiết yếu với tổng giá trị dự kiến là 525 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng, phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Việc xây dựng nhà ăn bán trú có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hà Trang