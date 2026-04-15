Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ I:

Khởi đầu kỷ nguyên mới cho cộng đồng doanh nghiệp Đất Tổ

Phú Thọ - mảnh đất cội nguồn linh thiêng của dân tộc Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế mạnh mẽ với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trong dòng chảy đó, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần kiến tạo tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với sứ mệnh lớn lao: Không chỉ để kiện toàn bộ máy tổ chức, mà còn định hình tầm nhìn chiến lược cho một giai đoạn phát triển bứt phá của doanh nhân Đất Tổ.

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ I, dự kiến diễn ra trong hai ngày 19-20/4/2026 với chủ đề “Doanh nghiệp, doanh nhân Đất Tổ - Kết nối giá trị - Lan tỏa thịnh vượng”, Đại hội quy tụ đông đảo doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ ở quy mô tổ chức, mà còn bởi tầm quan trọng trong việc xây dựng một tổ chức đại diện doanh nghiệp xứng tầm với yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.

Một trong những điểm nhấn của Đại hội lần này là sự kiện được tổ chức vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Đây là dịp người dân cả nước hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, hội tụ tinh thần đoàn kết, sức sống văn hóa và tinh thần của người Việt qua hàng nghìn năm lịch sử.

Hội nghị Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Việc lựa chọn thời điểm này để tổ chức Đại hội không đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một thông điệp sâu sắc: Cộng đồng doanh nhân Đất Tổ gắn bó với truyền thống, lấy tinh thần Lạc Hồng làm nền tảng cho hành trình phát triển, đổi mới và hội nhập. Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ tạo làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định hình ảnh Phú Thọ không chỉ là vùng đất di sản, mà còn là điểm đến đầu tư, kinh doanh hấp dẫn của khu vực.

Đây là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và hợp nhất Hiệp hội doanh nghiệp 3 tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc cũ - một sự kiện quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới trong xây dựng mô hình tổ chức hội đoàn doanh nghiệp. Hiệp hội sau hợp nhất không chỉ mở rộng quy mô thành viên, mà còn tập hợp được nguồn lực từ mạng lưới doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo nền tảng cho một Hiệp hội mạnh mẽ hơn, có tiếng nói hơn và hoạt động hiệu quả hơn.

Theo chương trình dự kiến, Đại hội sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm: Tổng kết hoạt động sau hợp nhất và đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới; kiện toàn tổ chức bộ máy và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường; tăng cường liên kết hệ sinh thái doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển bền vững.

Khác với các kỳ Đại hội thông thường, sự kiện lần này là sự kết hợp của chuỗi hoạt động do các hội thành viên tổ chức, bao gồm Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ, Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng nhiều tổ chức doanh nghiệp khác. Tất cả đã cùng tạo nên một ngày hội quy mô lớn, lan tỏa bầu không khí sôi nổi và tinh thần hứng khởi của cộng đồng doanh nhân toàn tỉnh.

Thông qua việc tổ chức chuỗi hoạt động quy mô này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hội viên đã hình thành không gian giao lưu, hợp tác rộng mở, thúc đẩy chia sẻ nguồn lực trong toàn hệ sinh thái, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để doanh nghiệp địa phương tiến sâu hơn vào quá trình hội nhập.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: “Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xác định vai trò không chỉ dừng lại ở kết nối, mà chủ động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến động thị trường và đồng hành cùng mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh”.

Với chủ đề “Doanh nghiệp, doanh nhân Đất Tổ - Kết nối giá trị - Lan tỏa thịnh vượng”, Đại hội lần này không chỉ là dấu mốc về tổ chức, mà là khởi đầu của một hành trình phát triển mới - nơi cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong kiến tạo tăng trưởng và thịnh vượng bền vững cho tỉnh Phú Thọ.

PV