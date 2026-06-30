Khơi dậy nội lực nông dân xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được các cấp Hội Nông dân tỉnh triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng NTM.

Lãnh đạo Hội Nông dân các cấp tham quan mô hình sản xuất, chế biến rau tại Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã, xã Bản Nguyên.

Theo Hội Nông dân tỉnh, trong giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có hơn 576.000 lượt hộ hội viên đăng ký tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”. Qua bình xét, đã có hơn 217.000 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt gần 60% số hộ đăng ký.

Cùng với việc phát triển các mô hình kinh tế, Hội Nông dân các cấp đã chú trọng hỗ trợ hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ số và các phương thức sản xuất hiện đại. Trong 3 năm trở lại đây, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 935 lớp tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và kỹ năng kinh doanh cho hơn 114.000 lượt hội viên nông dân. Nội dung đào tạo không chỉ tập trung vào kỹ thuật sản xuất mà còn mở rộng sang lĩnh vực thương mại điện tử, marketing nông sản, quản lý sản xuất bằng công nghệ số, giúp nông dân từng bước thích ứng với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi với doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhiều mô hình trang trại tổng hợp, chăn nuôi tập trung, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Nhiều hộ nông dân đã phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã kiểu mới, góp phần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản bền vững. Những mô hình này đang trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ông Nguyễn Văn Toàn ở khu 7, xã Hy Cương là một trong những Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025, vinh dự được Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc - Nông dân tỷ phú và hội nhập quốc tế 2025. Ổng Toàn chia sẻ: Gia đình tôi áp dụng chăn nuôi lợn an toàn sinh học, trang trại lợn được lắp đặt hệ thống xử lý chất thải thiết kế cho trải ngầm dưới nền chuồng trại, luôn đảm bảo mát mẻ về mùa hè, ấm áp vào mùa đông và lúc nào cũng được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh.

Từ năm 2020 đến nay, quy mô chăn nuôi của trang trại duy trì 250 lợn nái sinh sản, đẻ gần 6.000 con/năm; khu chuồng nuôi 12 lợn đực giống mới nhập ngoại; khu vực nuôi lợn thương phẩm cho sản lượng hơn 300 tấn/năm; khu chuồng nuôi lợn giống bán thương phẩm duy trì gần 3.000 con/năm; thường xuyên tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương với mức thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng. Riêng năm 2025, doanh thu của trang trại đạt hơn 30 tỷ đồng, trừ chi phí cho lợi nhuận hơn 8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế mà còn gắn chặt với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thông qua phong trào, nhiều hộ nông dân đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh là chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh có 609 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 100 sản phẩm đạt 4 sao và 6 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao quốc gia. Chương trình OCOP đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và gia tăng thu nhập cho người dân.

Hiện nay, tỉnh sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp đa dạng. Vùng trung du Phú Thọ có thế mạnh về chè, cây ăn quả, lâm nghiệp; khu vực Vĩnh Phúc có lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao và các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; khu vực Hòa Bình nổi bật với cây ăn quả có múi, chăn nuôi và phát triển kinh tế đồi rừng. Sự kết hợp này tạo nên một không gian phát triển nông nghiệp rộng lớn, giúp phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng và hình thành các chuỗi giá trị nông sản quy mô lớn.

Trong giai đoạn mới, mục tiêu của tỉnh là tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các cấp Hội Nông dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm của Hội, được triển khai sâu rộng, hiệu quả, tạo động lực thi đua lao động; xây dựng được 188 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với hơn 6.500 thành viên.

Có thể khẳng định, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, những tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm đến sự lan tỏa của tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong cộng đồng đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM toàn diện, bền vững trong những năm tới.

Ngọc Lam