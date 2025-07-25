Khởi sắc kinh tế - xã hội ở Đạo Trù

Phát huy nội lực, vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Đạo Trù được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã (Đạo Trù và Yên Dương) đã tạo ra bước đột phá trong phát triển KT- XH. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng nông thôn mới Đạo Trù ngày càng khởi sắc.

Trồng ớt đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Đạo Trù. Ảnh: Dương Chung

5 năm qua, bức tranh KT - XH của Đạo Trù có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại và du lịch; từng bước khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đến nay, tỷ trọng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 50,9%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 25,98%; dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm 23,12%. Đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%, giảm 4,13% so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã thời gian qua thể hiện sự nhạy bén trong định hướng phát triển, đồng thời cũng phản ánh kết quả sự phối hợp, hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh cũng như sự năng động, tích cực đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh của các tầng lớp Nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, xã Đạo Trù có nhiều quyết sách hợp lý, đúng đắn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xã chỉ đạo Nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Chú trọng việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường công tác phòng chống sâu hại, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 23.800 tấn/năm; các mô hình chuyên canh cây bí xanh, ớt, dược liệu phát triển. Chăn nuôi được duy trì và phát triển theo hướng tập trung, công nghiệp. Hiện, tổng số đàn gia súc, gia cầm toàn xã đạt hơn 241 nghìn con. Bên cạnh đó, nhiều mô hình trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm... bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Phát huy thế mạnh về đất đai, lao động, ngành nghề truyền thống, Đạo Trù đã khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nguồn lực đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch... Nhiều mô hình, ngành nghề như mộc, gò hàn, cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, xay sát... được nhân rộng, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, tăng thu nhập cho người lao động và ngân sách địa phương. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch toàn xã giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 2.454 tỷ đồng.

Mô hình trồng ba kích tím của gia đình anh Lý Hồng Phương, xã Đạo Trù cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/chu kỳ từ 3 - 5 năm. Ảnh: Dương Chung

Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã Đạo Trù đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động. Tỷ lệ lao động của Đạo Trù qua đào tạo đạt 38%; hơn 4.000 lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Trong nhiệm kỳ, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới toàn xã đạt hơn 250 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm khoảng 65%, còn lại là nguồn xã hội hóa, đóng góp ngày công, hiến đất, tài sản của Nhân dân. Đã có 60 hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, với tổng diện tích hàng nghìn m2 đất thổ cư, đất sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch chỉnh trang nông thôn. Đến nay, xã có 2 làng văn hóa kiểu mẫu đó là thôn Lục Liễu và thôn Đồng Pheo.

Công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn được quan tâm thường xuyên; các thôn, duy trì tốt phong trào “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Hệ thống cây xanh, đường hoa được mở rộng; các bãi rác tập trung được quy hoạch hợp lý; việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đúng theo quy định.

Đạo Trù quan tâm tái đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuât như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa thôn... nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí của người dân. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Đạo Trù đã từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương thực hiện thắng lợi những mục tiêu KT - XH đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây sẽ là động lực, nền tảng vững chắc để cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đạo Trù tự tin bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với nhiệm vụ, mục tiêu: Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ làm trọng tâm, du lịch sinh thái làm đột phá, tạo thế và lực để Đạo Trù phát triển nhanh, bền vững.

Trần Tỉnh