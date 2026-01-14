Khơi thông dòng chảy thương mại ở xã Vĩnh Hưng

Trong bức tranh kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển mình, thương mại - dịch vụ được xác định là một trong những lĩnh vực tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Vĩnh Hưng. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy hướng đi đúng, song chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, đòi hỏi những giải pháp căn cơ và bền vững hơn.

Những năm gần đây, cùng với quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn, hoạt động thương mại trên địa bàn xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ có bước chuyển biến tích cực. Hệ thống cửa hàng, đại lý bán lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ từng bước hình thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt của người dân địa phương. Năm 2025, giá trị sản xuất lĩnh vực dịch vụ - thương mại đạt trên 1.365 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2024, qua đó đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của địa phương.

Tiềm năng và lợi thế

Vĩnh Hưng có lợi thế nằm trên các trục giao thông kết nối liên xã, liên vùng, thuận tiện cho lưu thông hàng hóa. Dân cư đông, đời sống từng bước được nâng lên đã tạo ra nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thực sự là “đất dụng võ” cho thương mại - dịch vụ phát triển. Cùng với đó, chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế cá thể của địa phương đã góp phần thúc đẩy người dân mạnh dạn đầu tư mở rộng các loại hình kinh doanh.

Hà Quý Mart là 1 trong những cửa hàng mua bán tiện lợi lớn nhất xã Vĩnh Hưng, luôn được đông đảo Nhân dân địa phương tin dùng.

Thực tế cho thấy, các hoạt động mua bán hàng tiêu dùng thiết yếu, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải nhỏ lẻ, sửa chữa cơ khí, điện dân dụng, ăn uống, buôn bán tạp hóa... ngày càng sôi động. Toàn xã hiện có hàng trăm hộ kinh doanh cá thể hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho lao động tại chỗ, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang thương mại - dịch vụ.

Một thuận lợi khác là công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại được quan tâm. Việc đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, kiểm tra an toàn thực phẩm, niêm yết giá được tăng cường, từng bước tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Anh Nguyễn Văn Quý, chủ cửa hàng tiện lợi Hà Quý Mart (xã Vĩnh Hưng) cho biết: Với lợi thế nằm trên trục lộ chính liên xã, của hàng của gia đình anh không chỉ bán lẻ mà còn bán sỉ rất nhiều mặt hàng gia dụng, thực phẩm thiết yếu. Nhờ kinh doanh phong phú các mặt hàng, cửa hàng của gia đình có lượng khách ổn định, thường xuyên mua sắm số lượng lớn. Từ đó, gia đình có doanh thu tốt, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình phát triển thương mại ở Vĩnh Hưng vẫn bộc lộ không ít hạn chế. Quy mô kinh doanh nhìn chung còn nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu là hộ gia đình, thiếu các cơ sở kinh doanh tập trung, chưa hình thành được các điểm thương mại, dịch vụ có tính liên kết. Hạ tầng phục vụ thương mại, nhất là chợ nông thôn, kho bãi, điểm trung chuyển hàng hóa còn thiếu và chưa đồng bộ.

Năng lực cạnh tranh của các hộ kinh doanh còn hạn chế. Phần lớn hoạt động theo kinh nghiệm, ít tiếp cận thương mại điện tử, chuyển đổi số; kỹ năng quản trị, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường còn yếu. Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương, nhất là nông sản, với các kênh phân phối hiện đại chưa hiệu quả.

Nguyên nhân của những khó khăn trên, trước hết xuất phát điểm từ kinh tế của xã còn thấp, nguồn lực đầu tư hạn chế. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân về phát triển thương mại theo hướng chuyên nghiệp, bền vững còn chưa đầy đủ; công tác đào tạo, hỗ trợ kỹ năng kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hướng đi nào cho phát triển bền vững

Dù còn khó khăn, nhưng không thể phủ nhận vai trò ngày càng rõ nét của thương mại - dịch vụ trong phát triển kinh tế ở xã Vĩnh Hưng. Lĩnh vực này không chỉ góp phần tăng thu ngân sách địa phương, mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân. Sự phát triển của các hoạt động mua bán, dịch vụ cũng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hình thành mối liên kết cung - cầu ngay tại địa phương.

Đáng chú ý, thương mại - dịch vụ đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước hình thành nếp sống văn minh trong kinh doanh, tiêu dùng. Đây là nền tảng quan trọng để Vĩnh Hưng thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Trước yêu cầu phát triển mới, xã Vĩnh Hưng xác định thương mại - dịch vụ tiếp tục là một trong những ngành kinh tế quan trọng cần được ưu tiên. Trọng tâm là khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế cá thể theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh.

Địa phương sẽ chú trọng đầu tư, cải thiện hạ tầng thương mại, từng bước nâng cấp chợ nông thôn, hình thành các điểm giao dịch, buôn bán tập trung; đồng thời tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Công tác quản lý nhà nước về thương mại tiếp tục được siết chặt, gắn với hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định pháp luật.

Song song với đó là đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng kinh doanh, khuyến khích các mô hình thương mại gắn với tiêu thụ nông sản địa phương, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống. Việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, bán hàng qua nền tảng số được coi là hướng đi tất yếu, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hộ kinh doanh.

Phát triển thương mại - dịch vụ ở Vĩnh Hưng không chỉ là câu chuyện tăng trưởng kinh tế đơn thuần, mà còn là giải pháp quan trọng để chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Với định hướng đúng và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi thông dòng chảy phát triển, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Vĩnh Hưng ngày càng khởi sắc, phát triển bền vững.

