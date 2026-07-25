Khởi tố vụ án hình sự “chống người thi hành công vụ”, tạm giữ tài xế không có giấy phép lái xe liều lĩnh thông chốt cảnh sát giao thông, bỏ chạy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Chống người thi hành công vụ”; đồng thời ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo (sinh năm 1999, trú tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo (sinh năm 1999, trú tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, rạng sáng ngày 18/7/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 21H-107.05 kéo theo sơ mi rơ moóc không gắn biển số, có dấu hiệu thay đổi kích thước thành thùng xe nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe và triển khai các tổ công tác trên tuyến phối hợp đón dừng, nhưng đối tượng vẫn cố tình điều khiển phương tiện lao qua các chốt kiểm soát, làm hư hỏng các lô phản quang phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) triển khai các biện pháp truy đuổi, khống chế phương tiện tại khu vực IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai sau quãng đường gần 130km.

Quá trình làm việc, xác định người điểu khiển phương tiện là Bùi Văn Bảo (sinh năm 1999, trú tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai). Bảo không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo, xe có cơi nới thành thùng, cố tình thông chốt kiểm soát và bỏ chạy trên quãng đường dài. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp an toàn của lực lượng thi hành công vụ và người tham gia giao thông.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý hành vi phạm tội của đối tượng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng; mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững kỷ cương, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phương Thu (Công an tỉnh)