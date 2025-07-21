Khu công nghiệp Sông Lô II - Vùng công nghiệp mới giàu tiềm năng

Hơn 260 nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu thuê đất, trong đó có 40 nhà đầu tư có nhu cầu thuê từ 10 ha trở lên đến từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông, Malaysia, Singapore,...hứa hẹn “biến” Khu công nghiệp (KCN) Sông Lô II thành một trung tâm công nghiệp mới của tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc, tiến độ dự án KCN này vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Tỉnh cần sớm có những biện pháp tháo gỡ, đồng hành với chủ đầu tư hạ tầng để phát huy tối đa tiềm năng của vùng đất công nghiệp mới.

Các tuyến đường giao thông kết nối trong khu công nghiệp dần được hoàn thiện để thu hút đầu tư.

Dự án KCN Sông Lô II được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 229/QĐ- TTg, ngày 23/2/2021 và được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 600/QĐ- UBND, ngày 11/3/2021. Theo kế hoạch, KCN Sông Lô II có diện tích 165,65 ha được xây dựng trên địa bàn xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô cũ, nay là xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ; tổng mức đầu tư của dự án dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) làm chủ đầu tư. Đây là đơn vị đầu tư hạ tầng có nhiều kinh nghiệm, quản lý vận hành KCN Khai Quang, thuộc phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ), KCN Châu Sơn (Ninh Bình) đạt hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho kinh tế tỉnh và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ thành tỉnh Phú Thọ mới, KCN Sông Lô II có vị trí giao thương đắc địa, nằm sát với sông Lô, dễ dàng kết nối với các đô thị của trung tâm tỉnh mới tại TP Việt Trì cũ, hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối trực tiếp với mạng lưới đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai, trục công nghiệp mới của tỉnh Phú Thọ. Từ KCN Sông Lô II có thể dễ dàng kết nối với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và các tỉnh lân cận. Do vậy, Khu Công nghiệp Sông Lô II có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của tỉnh Phú Thọ mới.

Đồng hành cùng nhà đầu tư hạ tầng, trước thời điểm sáp nhập, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cũng như hệ thống chính trị huyện Sông Lô đã quyết liệt vào cuộc, tháo gỡ khó khăn cho dự án. Đến nay, diện tích đã phê duyệt chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng là 159,5ha với kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 478,43 tỷ đồng. Năm 2024, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao đất đợt 1 cho chủ đầu tư với diện tích 152,76ha. Đây là kết quả rất tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị đầu tư hạ tầng thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Ban Quản lý dự án khu công nghiệp Sông Lô II cho biết: Phát triển KCN Sông Lô II trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thân thiện với môi trường, VPID sẽ ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào quá trình xây dựng, quản lý và vận hành KCN, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về hạ tầng KCN. Đầu tư nhà máy xử lý nước thải sử dụng công nghệ hiện đại và hệ thống điện mặt trời để giúp tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường. Với bề dày kinh nghiệm quản lý, năng lực tài chính bền vững, VPID tự tin truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư và người lao động khi làm việc tại đây. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại chính là điểm nhấn nổi trội của KCN Sông Lô II, qua đó tăng sức hút vào vùng đất công nghiệp mới, thúc đẩy kinh tế khu vực sông Lô phát triển trong những năm tới.

Theo kế hoạch, đến tháng 6/2026, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (VPID) sẽ hoàn thiện hạ tầng đồng bộ để đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất giai đoạn 1 với diện tích khoảng 55ha. Giữa những ngày hè oi bức, tại công trường thi công hạ tầng dự án KCN Sông Lô II, khí thế thi công rất sôi nổi, các tổ đội đang tập trung tối đa nhân lực, vận hành những chiếc máy ủi, máy lu, máy ép cọc nhồi,... tăng tốc hoàn thiện các hạng mục: Đường nội khu, khu nhà điều hành, hạ tầng hệ thống xử lý nước thải. Đây là những hạng mục thiết yếu, đảm bảo các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư thứ cấp yên tâm đến đầu tư.

Tuy nhiên, hiện tại do khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp, cát san nền khan hiếm, giá cao nên một số gói thầu thi công dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nhà đầu tư mong muốn tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bố trí các mỏ đất có vị trí thuận lợi với KCN Sông Lô II, giúp VPID đảm bảo tiến độ thực hiện các hạng mục, tranh thủ thời tiết giai đoạn mùa khô năm 2025 để tăng tốc, kịp thời giao mặt bằng cho các đơn vị thuê đất vào giai đoạn đầu năm 2026.

Chủ tịch UBND xã Sông Lô Vũ Văn Thanh chia sẻ: Chính quyền xã mới sau khi đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, song ngay từ những ngày đầu, UBND xã đã kiện toàn bộ máy, yêu cầu Ban Quản lý dự án của xã tập trung tối đa nhân lực, kể cả làm ngoài giờ để kịp thời tiếp nhận hồ sơ, giải quyết những tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ dự án tái định cư cho các hộ có đất ở bị thu hồi thuộc dự án KCN Sông Lô II. Nếu công tác chuẩn bị đầu tư thuận lợi, chính quyền xã sẽ khởi công thi công hạ tầng vào thời điểm cuối năm 2025, sớm hoàn thành khu tái định cư để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Qua đó, tạo những điều kiện tốt nhất để VPID tranh thủ thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Về mặt quy hoạch vùng đã được phê duyệt, KCN Sông Lô II xã Sông Lô có vị trí chiến lược, là dự án công nghiệp đầu tàu của khu vực ven sông Lô. Khi KCN Sông Lô II hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ lại có thêm một điểm sáng trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh; mang lại giá trị đích thực, hiện hữu cho các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp khi về với Phú Thọ.

Văn Cường