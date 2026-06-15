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Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Nằm nép mình dọc theo dòng sông Chao Phraya, khu phố cổ Song Wat dài vỏn vẹn hơn 1 km đang trở thành một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok. Không ồn ào náo nhiệt như những trung tâm mua sắm sầm uất, Song Wat quyến rũ thế hệ du khách trẻ bằng không gian nghệ thuật đương đại giao hòa cùng ký ức.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Có lịch sử hơn một thế kỷ, tên phố cổ Song Wat mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt bởi nó được vẽ lên bản đồ bởi vua Chulalongkorn (Rama V) trên bản đồ Bangkok từ năm 1906.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Từng là thương cảng sầm uất, nơi giao thoa của các cộng đồng người Hoa, người Hồi giáo và người Thái, những dãy nhà cổ kính với kiến trúc cột Corinthian cổ điển và mái vòm kính màu tại đây vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, mang đậm màu sắc thời gian.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Tuy nhiên, thay vì chìm vào quên lãng khi đã hoàn thành sứ mệnh của một thương cảng, những khu nhà kho, xưởng sản xuất hay các trung tâm giao dịch hàng hóa cũ không bị “xóa đi” theo thời gian và dòng chảy cuộc sống.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Song Wat đã có một bước chuyển mình ngoạn mục. Năm 2016 khu phố cổ và những nhà xưởng cũ lại hồi sinh bởi những bức họa graffiti khổ lớn của các nghệ sĩ phương Tây tại lễ hội đường phố Bukruk.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Tiêu biểu là bức tranh hai chú voi lộn ngược của ROA, nghệ sĩ người Bỉ vẽ trên vách tường một khu nhà xưởng cũ ven sông.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Sức sống nghệ thuật ấy như một thỏi nam châm thu hút các doanh nhân trẻ, các nghệ sĩ và những bộ óc sáng tạo tìm về, thổi một linh hồn mới vào những căn nhà di sản cũ kỹ, biến những di sản ấy trở nên thâm trầm mà diễm lệ.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Chính sự lột xác này đã giúp Song Wat đứng thứ 39 trong bảng xếp hạng những khu phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2023 do tạp chí danh tiếng Time Out bình chọn.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Đối với giới trẻ đương đại, Song Wat là một thiên đường trốn chạy hoàn hảo để tìm kiếm sự tĩnh lặng, nơi những tâm hồn du khách trẻ bị mê hoặc bởi mùi hương cà phê đặc sản rang xay tinh tế quyện trong không gian hoài niệm.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Những gian nhà kho cũ trở thành trung tâm thương mại nhỏ, nơi bán những món hàng lưu niệm thủ công tinh tế, những sản phẩm thời trang mang đậm phong cách Thái dành cho du khách.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Cùng với đó, mỗi không gian mua sắm, giải trí lại như một bảo tàng hiệm hữu, nơi du khách có thể “chạm” vào dấu ấn thời gian, lịch sử của một Bangkok sầm uất trong quá khứ khiến tâm hồn hoài niệm.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Những điểm check-in giấu mình trong ngõ nhỏ, những quán cà phê trầm mặc những lại dễ khiến tâm hồn du khách trẻ rung động bởi sự kết hợp giữa những nét xưa cũ, hoang phế với sức sống hiện đại, tươi mới và đầy sáng tạo.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Mỗi nhà kho, mỗi quán cà phê, cửa hàng lưu niệm đều trở thành nơi để giới trẻ “chạm” vào cảm xúc.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Sức hút của khu phố còn đến từ hành trình ẩm thực phong phú, từ bình dân đến đương đại đẳng cấp cao được gói gọn trong một diện tích nhỏ hẹp.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Người trẻ có thể thoải mái trải nghiệm những món ăn mỗi tiếng theo tiêu chuẩn Michelin, một ly cà phê theo phong cách châu Âu hay đơn giản là xếp hàng chờ nhận một món ăn đường phố theo đúng phong cách ẩm thực đường phố Thái Lan.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Và thưởng thực nghệ thuật trong một không gian ấm cũng, gần gũi và đầy cảm xúc.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Khi hoàng hôn buông xuống, Song Wat không ngủ quên mà khoác lên mình một tấm áo mới huyền ảo thông qua các lễ hội ánh sáng và triển lãm nghệ thuật thị giác.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Những bức tường rêu phong, những khu nhà xưởng cũ kỹ ban ngày bỗng trở nên lung linh, biến thành những góc check-in “sống ảo” hay không gian workshop đầy chất nghệ thuật vào dịp đặc biệt.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Qua bàn tay và sự sáng tạo của thế hệ trẻ, Song Wat đang tiến về phía trước nhưng không hề lãng quên quá khứ.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Trong những gian hàng được cải tạo từ nhà kho, xưởng sản xuất cũ. Những món hàng hóa, quà lưu niệm dường như khoác thêm một phần ký ức đô thị cổ.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Nơi bến cảng cũ bên bờ Chao Phraya chuyển mình, mang một sứ mệnh mới, trở thành không gian nghệ thuật, chữa lành cho du khách và cư dân đô thị.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Nơi nghệ thuật đương đại và truyền thống song hành trong cùng một lối đi sáng tạo.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Dung dị và gần gũi hòa vào dòng chảy cuộc sống.

Khu phố cổ Song Wat, một trong những điểm đến “hot” nhất Bangkok

Theo năm tháng, khu phố đang già đi một cách tươi mới và đẹp đẽ, giữ trọn sự yên bình và trở thành điểm hẹn văn hóa không thể bỏ lỡ tại Bangkok dành cho du khách.

Theo vov.vn


Theo vov.vn

 Từ khóa: Điểm đến Hot nhất Bangkok Nghệ thuật Không gian Trung tâm Dòng sông Du khách Quyến rũ Mua sắm
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