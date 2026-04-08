Kick-off Vinhomes Hải Vân Bay: Hơn 6.000 chiến binh 3 miền kết nối

Hơn 7000 booking, 1500 giao dịch thành công và gần 6000 chiến binh tại 3 đầu cầu đã tạo nên màn khởi động ấn tượng cho dự án Hải Vân Bay của chủ đầu tư Vinhomes.

Lễ ra quân dự án Vinhomes Hải Vân Bay vào tối ngày 7/4/2026.

Vào ngày 7/7/2026 vừa qua, sự kiện kick-off dự án Vinhomes Hải Vân Bay đã diễn ra với quy mô lớn, kết nối đồng thời tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, quy tụ gần 6000 nhân sự kinh doanh cùng các đơn vị phân phối trên toàn quốc.

Chương trình đánh dấu bước khởi động chính thức của dự án trên thị trường, đồng thời thể hiện sự chuẩn bị bài bản về lực lượng và chiến lược triển khai. Không khí sự kiện sôi động, đồng bộ giữa các điểm cầu, cho thấy sức nóng và sự quan tâm lớn của thị trường ngay từ giai đoạn đầu.

Đáng chú ý, trước thời điểm kick-off, Vinhomes Hải Vân Bay đã ghi nhận hơn 7000 booking và hơn 1500 căn được giao dịch thành công, cho thấy sức hấp thụ mạnh mẽ của dự án ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Lần đầu tiên trong lịch sử của thị trường Bất động sản có một dự án được mở bán thành công trước sự kiện kick-off. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực, phản ánh niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư đối với khu đô thị quy mô lớn tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.

Trong sự kiện lần này, các đơn vị phân phối cũng thể hiện sự sẵn sàng nhập cuộc. Tại khu vực Phú Thọ, VNX Holding – đối tác chính thức và duy nhất của Vinhomes – đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tham gia vào mạng lưới phân phối từ giai đoạn sớm.

VNX Holding - đối tác chính thức và duy nhất của Vinhomes tại Phú Thọ.

Đại diện đơn vị - ông Đỗ Cao Cường cho biết, VNX sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tư vấn nhằm đưa thông tin dự án đến gần hơn với khách hàng. Đồng thời đẩy mạnh dự án ở cả 4 chi nhánh để khách hàng của VNX có thể được hỗ trợ ở bất cứ đâu.

Ông Đỗ Cao Cường - Tổng giám đốc VNX Holding.

Tại khu vực Phú Thọ, VNX Holding hiện là đối tác chính thức và duy nhất của Vinhomes, đồng thời là đại lý F1 phân phối dự án Vinhomes Hải Vân Bay. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản với hệ thống 4 chi nhánh trên toàn quốc, gồm:

Hà Nội: SB-144 Vinhomes Ocean Park 2

Hồ Chí Minh: Số 38, Đường 15, Khu phố 5, P. Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Phú Thọ: Số 1 - Ngô Gia Tự - P.Việt Trì - Phú Thọ

Tuyên Quang: F2-20 Flamingo Tân Trào - Tuyên Quang

Sự kiện kick-off dự án Vinhomes Hải Vân Bay khép lại với tinh thần sẵn sàng cao của toàn hệ thống nói chung và VNX Holding nói riêng, mở ra một giai đoạn triển khai được dự báo sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới.