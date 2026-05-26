JIE CHU Việt Nam – Nhà sản xuất máy phun bi, phun cát hiện đại

Việt Nam đang trên đà chuyển mình thành trung tâm sản xuất và gia công kim loại quy mô lớn trong khu vực, kéo theo sự bùng nổ về nhu cầu thiết bị xử lý bề mặt công nghiệp. Trong bức tranh đó, JIE CHU Việt Nam nổi bật như một đơn vị uy tín trong sản xuất máy phun bi, phun cát hiện đại. Đơn vị không chỉ nhập khẩu mà còn trực tiếp sản xuất, cải tiến máy phun bi, phun cát phù hợp với điều kiện vận hành thực tế tại các nhà máy trong nước.

Giới thiệu về JIE CHU Việt Nam

JIE CHU Việt Nam là công ty chuyên sản xuất và cung cấp các loại máy móc công nghiệp, đặc biệt nổi bật với dòng máy phun bi, phun cát hiện đại. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đơn vị đã tạo nên bước ngoặt trong ngành khi cho ra đời các hệ thống máy phun cát, máy phun bi tự động hóa cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất và độ bền.

JIE CHU Việt Nam sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm hệ thống nhà xưởng, kho bãi và showroom chuyên nghiệp được vận hành theo tiêu chuẩn cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa thời gian giao hàng. Đội ngũ kỹ sư và chuyên gia dưới sự dẫn dắt của kỹ sư Nguyễn Thế Hạnh luôn không ngừng nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm tối ưu cho ngành công nghiệp xử lý bề mặt.

Mỗi sản phẩm của đơn vị không những đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp. Ngoài ra, JIE CHU Việt Nam không chỉ cung cấp thiết bị mà còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng chu đáo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và độ bền chất lượng cho các dự án.

JIE CHU Việt Nam tự hào là nhà ứng dụng và phát triển công nghệ máy phun bi, phun cát hiện đại tại Việt Nam. Đơn vị mang đến giải pháp xử lý bề mặt cho nhiều ngành công nghiệp quan trọng như cơ khí chế tạo, xây dựng, đóng tàu, và sản xuất công nghiệp.

Cụ thể, công nghệ phun bi và phun cát của đơn vị được thiết kế dựa trên nền tảng khí nén áp lực cao, giúp bắn các hạt bi thép hoặc cát mịn với tốc độ cực lớn vào bề mặt vật liệu. Từ đó hỗ trợ loại bỏ nhanh chóng các lớp gỉ sét, bụi bẩn, lớp sơn cũ và chuẩn bị bề mặt hoàn hảo cho công đoạn xử lý tiếp theo.

Điểm nổi bật của công nghệ JIE CHU là sự đa dạng về mẫu mã và tính năng sản phẩm. Đơn vị cung cấp nhiều loại thiết bị, từ máy phun cát khô, thùng bắn cát, súng phun cát công nghiệp đến máy phun bi dạng buồng kín và máy phun bi di động, đáp ứng hiệu quả cho những nhu cầu khác nhau về quy mô và đặc thù công việc. Công nghệ này không chỉ giúp tiết kiệm nguyên vật liệu nhờ hệ thống tái sử dụng hạt mài mà còn vận hành ổn định với thiết kế giảm thiểu bụi và tiếng ồn, bảo vệ sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh.

Lợi thế cạnh tranh trên thị trường của JIE CHU Việt Nam

JIE CHU Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh giúp công ty giữ vững vị trí trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất máy phun bi, phun cát hiện đại:

Đơn vị đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và tâm huyết, luôn không ngừng đổi mới để tạo ra các sản phẩm có hiệu suất cao, tiết kiệm nguyên liệu và thân thiện với môi trường.

Các máy phun bi, phun cát của công ty thiết kế tinh vi, tích hợp hệ thống tái sử dụng hạt mài giúp khách hàng tối ưu chi phí vận hành lâu dài

Những sản phẩm của đơn vị đều trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu gia công linh kiện cho đến vận hành thử nghiệm, đảm bảo độ bền, ổn định và an toàn cho người sử dụng

Hệ thống dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp với mạng lưới bảo trì rộng khắp cũng là một lợi thế cạnh tranh lớn, giúp khách hàng yên tâm trong suốt vòng đời sản phẩm

JIE CHU Việt Nam có khả năng tùy chỉnh thiết bị theo yêu cầu thực tế của khách hàng, đáp ứng linh hoạt các ngành công nghiệp với đặc thù khác nhau, từ xây dựng, đóng tàu đến cơ khí chế tạo

Đơn vị sở hữu nhà máy sản xuất hiện đại, dây chuyền công nghệ khép kín và chuỗi cung ứng linh hoạt giúp đảm bảo thời gian giao hàng nhanh chóng, đồng thời giữ giá thành cạnh tranh trên thị trường.

Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, chất lượng vượt trội và dịch vụ tận tâm đã làm nên thương hiệu JIE CHU uy tín. Hiện tại đơn vị trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần không nhỏ vào sự phát triển và hiện đại hóa ngành xử lý bề mặt tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH JIE CHU VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 59, Đường N2 Khu Phố Tân Hoà, Phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xưởng gia công: Kcn Sóng Thần 3, Phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0971089070 - 0942267620 - 0974840588

Email: jiechuphuncat@gmail.com