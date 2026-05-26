Tổng hợp các diện bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ mới nhất 2026: Phân biệt và hướng dẫn chi tiết

Nếu muốn tìm hiểu về bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ năm 2026, bạn cần cập nhật các thông tin mới nhất để phân biệt rõ các diện bảo lãnh vợ chồng và chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng.

Các diện bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ phổ biến 2026

Hiện nay, chương trình bảo lãnh diện vợ chồng qua Mỹ được chia thành nhiều diện khác nhau dựa trên tình trạng cư trú của người bảo lãnh và thời gian kết hôn. Việc hiểu rõ từng loại visa sẽ giúp đương đơn chuẩn bị hồ sơ chính xác và rút ngắn thời gian xét duyệt.

Diện IR1

IR1 dành cho vợ/chồng của công dân Mỹ đã kết hôn trên 2 năm. Đương đơn thường được cấp thẻ xanh 10 năm và không cần chờ lịch visa Bulletin nên thời gian xử lý khá nhanh.

Diện CR1

CR1 áp dụng cho các cặp vợ chồng kết hôn dưới 2 năm. Người được bảo lãnh sẽ nhận thẻ xanh có điều kiện thời hạn 2 năm trước khi làm thủ tục chuyển sang thẻ xanh 10 năm.

Diện F2A

F2A là diện thường trú nhân Mỹ bảo lãnh vợ/chồng. Do có giới hạn số lượng visa mỗi năm nên hồ sơ phải chờ lịch visa Bulletin và thời gian xử lý thường lâu hơn IR1 hoặc CR1.

Phân biệt IR1, CR1 và F2A

Ba diện visa phổ biến trong chương trình bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ gồm IR1, CR1 và F2A. Mỗi diện sẽ có sự khác nhau về đối tượng bảo lãnh, thời gian kết hôn, loại thẻ xanh cũng như thời gian xử lý hồ sơ. Việc phân biệt đúng từng diện giúp đương đơn chuẩn bị hồ sơ phù hợp và chủ động hơn trong kế hoạch định cư tại Hoa Kỳ.

Tiêu chí IR1 CR1 F2A Người bảo lãnh Công dân Mỹ Công dân Mỹ Thường trú nhân Thời gian kết hôn Trên 2 năm Dưới 2 năm Không yêu cầu Loại thẻ xanh 10 năm 2 năm 2 năm Chờ lịch visa Không Không Có Thời gian xử lý Nhanh Nhanh Lâu hơn

Lưu ý, đối với diện CR1, người được bảo lãnh cần nộp hồ sơ gỡ điều kiện cư trú trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn để chuyển sang thẻ xanh 10 năm.

Điều kiện bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ

Để hồ sơ bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ được xét duyệt thuận lợi, người bảo lãnh cần là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp, từ 18 tuổi trở lên và đáp ứng yêu cầu bảo trợ tài chính theo quy định của U.S. Citizenship and Immigration Services. Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng nhất là chứng minh mối quan hệ hôn nhân thật và hợp pháp.

Các giấy tờ thường được yêu cầu gồm giấy đăng ký kết hôn, hình ảnh chung, lịch sử liên lạc, vé máy bay, tài khoản ngân hàng hoặc tài sản đứng tên chung. Những bằng chứng này giúp cơ quan di trú đánh giá tính xác thực của mối quan hệ và hạn chế nghi ngờ về hôn nhân giả trong quá trình xét duyệt hồ sơ định cư Mỹ.

Quy trình bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ 2026

Quy trình bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ năm 2026 thường trải qua 4 bước quan trọng.

Đầu tiên, người bảo lãnh nộp hồ sơ I-130 lên U.S. Citizenship and Immigration Services để xác nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp.

Sau khi được chấp thuận, hồ sơ sẽ chuyển sang Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để hoàn tất giấy tờ dân sự, hồ sơ bảo trợ tài chính và đóng phí visa.

Tiếp theo, đương đơn cần khám sức khỏe và tiêm ngừa tại cơ sở được chỉ định trước ngày phỏng vấn.

Cuối cùng, buổi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ sẽ giúp cơ quan lãnh sự xác minh mối quan hệ vợ chồng và tính chính xác của hồ sơ.

Nếu đạt yêu cầu, visa định cư sẽ được cấp để đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ.

Bí quyết tăng tỷ lệ đậu phỏng vấn

Trong quá trình bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ, buổi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ là bước quan trọng quyết định khả năng được cấp visa định cư. Để tăng tỷ lệ thành công, đương đơn nên chuẩn bị đầy đủ bằng chứng mối quan hệ như hình ảnh chung, tin nhắn, lịch sử liên lạc, giấy tờ tài chính hoặc tài sản đứng tên chung.

Ngoài ra, hai vợ chồng cần nắm rõ thông tin cá nhân, quá trình quen biết và cuộc sống hôn nhân để trả lời thống nhất với hồ sơ đã nộp. Việc trả lời trung thực, tự nhiên và rõ ràng thường giúp hồ sơ được đánh giá tích cực hơn trong quá trình xét duyệt visa định cư Mỹ.

Trong năm 2026, các diện IR1, CR1 và F2A vẫn là những lựa chọn phổ biến nhất đối với các gia đình muốn đoàn tụ tại Hoa Kỳ. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ từng diện bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ sẽ giúp quá trình chuẩn bị hồ sơ thuận lợi và hạn chế rủi ro bị kéo dài thời gian xét duyệt.

