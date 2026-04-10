Kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc Dự án Khu nhà ở tại xã Lương Sơn

Ngày 10/4, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu nhà ở tại xóm Mỏ, xã Lương Sơn. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án.

Dự án Khu nhà ở tại xóm Mỏ được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019 với tổng diện tích hơn 8ha. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành đối với 94/94 hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án, đảm bảo đúng quy định. Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đối với phần diện tích đã được giao đất, chủ đầu tư đã hoàn thiện thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ, được cơ quan chức năng chấp thuận kết quả nghiệm thu, đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã cho phép doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ 285 lô đất ở thuộc dự án để người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Đến nay, toàn bộ 285 lô đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Cụ thể, phần diện tích đất ở còn lại hơn 9.000m2 chưa được giao do chưa hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường tài sản tại khu vực nghĩa trang nhân dân xóm Mỏ. Từ năm 2020 đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân nhưng chưa đạt được sự đồng thuận.

Bên cạnh đó, hệ thống trạm xử lý nước thải của dự án hiện vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho vận hành thử, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng đồng bộ.

Xuất phát từ thực tế trên, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh một số nội dung của dự án, bao gồm diện tích sử dụng đất, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn.

Đối với vướng mắc liên quan đến kế hoạch giao đất khu vực nghĩa trang xóm Mỏ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giữ nguyên hiện trạng nghĩa trang Nhân dân. Đồng thời nghiên cứu bổ sung cây xanh nhằm tạo cảnh quan phù hợp với tổng thể dự án.

Giao chính quyền địa phương chịu trách nhiệm bố trí khu nghĩa trang mới trong quy hoạch chung của xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu lâu dài của người dân. Giao cho Sở Tài chính rà soát lại nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất khi dự án được điều chỉnh.

Yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Qua đó, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đủ điều kiện quyết toán và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Mạnh Hùng