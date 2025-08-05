Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ:

Kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất

Ngày 4/8, Đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ do Đại tá Bùi Văn Mai- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất. Tham gia đoàn kiểm tra có Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện trên các mặt công tác như: Công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân đội, của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch; kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác bảo đảm hậu cần, vũ khí trang bị; trực tiếp kiểm tra các nội dung huấn luyện thường xuyên; kiểm tra nội dung buổi chào cờ đầu tháng, báo động SSCĐ bảo vệ cơ quan ở một số tình huống...

Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, chủ động sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và xây dựng môi trường, cảnh quan văn hóa lành mạnh trong đơn vị, đoàn kết nội bộ tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại như: một số văn kiện chưa được cập nhật kịp thời, việc sắp xếp hồ sơ còn thiếu tính khoa học ... Trên cơ sở đó, đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các biện pháp khắc phục, yêu cầu đơn vị kịp thời chấn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

CBCS Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất thực hiện nội dung kiểm ra các tình huống báo động SSCĐ bảo vệ cơ quan

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Bùi Văn Mai đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nghiêm túc và trách nhiệm cao của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất trong quá trình từ khi thành lập và công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tập trung khắc phục triệt để các hạn chế còn tồn tại mà đoàn đã chỉ ra. Trong thời gian tới, đơn vị cần tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt cần quan tâm công tác nắm, dự báo tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh những biện pháp xử lý từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, đồng thời tiếp tục luyện tập thành thạo các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong các tình huống.

Mạnh Hùng