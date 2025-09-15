Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 15/9, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo do đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 6 xã: Tân Sơn, Minh Đài, Thu Cúc, Xuân Đài, Lai Đồng, Long Cốc (thuộc huyện Tân Sơn cũ) kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 và công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Huyện Tân Sơn cũ có 17 xã, thị trấn. Sau sáp nhập còn 6 xã. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số của các xã đều trên 60%. Trên địa bàn có 172 người có uy tín. Sau sáp nhập, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành thông suốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có điểm nóng phức tạp.

Hiện nay, 100% nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia từ vốn sự nghiệp đã được UBND huyện Tân Sơn cũ hoàn thành trước 30/6/2025 và các công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển đã được UBND tỉnh quyết định bàn giao về cấp xã.

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã miền núi

Các chương trình mục tiêu quốc gia được các xã triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã được đầu tư, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội tại mỗi địa phương.

Khó khăn lớn nhất các xã gặp phải trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia này là tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp thấp; thiếu cán bộ kế toán. Các xã đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn hỗ trợ cử cán bộ về xã, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên môn địa chính, xây dựng, quản lý dự án, công nghệ thông tin...

Tạo sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những kết quả các xã đã đạt được và cho biết, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh sẽ tiến hành làm việc với các xã, rà soát lại những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thống nhất số liệu về nguồn vốn cần thực hiện đối với các xã thụ hưởng chương trình này để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ thực hiện cho các xã mới.

Đồng chí đề nghị các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đồng thời thực hiện đúng chính sách đối với người có uy tín. Hoàn thành công tác phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nắm chắc địa bàn hoạt động, đảm bảm các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Gia Thái