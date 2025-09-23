Kiểm tra việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác dân tộc, tôn giáo tại 14 xã

Sáng 23/9, tại UBND xã Lạc Sơn, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo do đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn đã làm việc với 14 xã: Lạc Sơn, Đại Đồng, Mường Vang, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Ngọc Sơn, Yên Phú, Lạc Thủy, An Nghĩa, An Bình, Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương, nhằm kiểm tra tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

14 xã thuộc 3 huyện cũ là: Lạc Sơn, Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số và các thôn đặc biệt khó khăn cao (Lạc Sơn dân tộc Mường chiếm 91%, Lạc Thủy có 8/10 xã, thị trấn thuộc vùng ĐBDTTS, 15 thôn ĐBKK, trong đó, dân tộc Mường chiếm 40,75%. Huyện Yên Thủy có gần 70% dân số là người DTTS).

Trong gần 3 tháng triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, rất nhiều phần việc mới được thực hiện, trong đó có việc liên quan đến công tác bàn giao vốn và bàn giao các chương trình, dự án còn nhiều vướng mắc; các công trình dự án chưa thống nhất bàn giao được cụ thể. Bên cạnh đó chưa xác định được nguồn vốn để giao cho cơ quan mới thực hiện. Xuất phát từ tình hình đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm việc trực tiếp với các xã để chốt và thống nhất những nội dung liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã mới.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện, đối chiếu nguồn vốn được giao và tiến độ giải ngân trước và sau sáp nhập; thống nhất danh sách, chế độ chính sách đối với người có uy tín; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính về tôn giáo, tín ngưỡng. Đa số các xã, phường đã cơ bản giải ngân nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định, đồng thời thống nhất với dữ liệu rà soát tại buổi làm việc để triển khai trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những nỗ lực và kết quả bước đầu của các địa phương. Đồng chí thống nhất: Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, số công trình và số vốn đầu tư, danh mục dự án được xác định cụ thể; chốt số vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư; xác định vốn sự nghiệp, từ 30/6 trở về trước là huyện và xã cũ làm và từ 1/7 về đây xã mới làm. Từ đó sở sẽ rà soát lại để trình UBND tỉnh giao vốn còn lại của năm 2025 về các xã. Để các xã có cơ sở thực hiện.

Đồng chí đề nghị các xã triển khai sử dụng vốn đúng mục tiêu, bám sát quy định, tránh tình trạng dàn trải, manh mún. Đồng thời, chuẩn bị tốt cho giai đoạn mới với nguồn lực tăng hơn, cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng, trong đó ngành Dân tộc và Tôn giáo giữ vai trò quản lý nhà nước, kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi.

Đối với công tác dân tộc, đồng chí yêu cầu tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách với người có uy tín – lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng cũng cần được chú trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc, tôn giáo.

Hồng Duyên