Kinh tế tư nhân - lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới

Với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, xây dựng... trở thành lực lượng tiên phong trong quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 7,5%/năm, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2016 - 2020 (7%) và cao hơn mức trung bình cả nước (6,2%). Quy mô nền kinh tế năm 2024 đạt hơn 354 nghìn tỷ đồng, dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so với năm 2020. Đóng góp vào thành công đó có vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, với tỷ lệ hơn 90% trong số gần 41 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp tư nhân đã tạo việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động, đóng góp đáng kể vào số thu ngân sách Nhà nước hàng năm và là lực lượng tiên phong trong quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương.

Sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các cấp chính quyền, ngành chức năng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Vinhtuongmilk.

Những bước phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân thể hiện sự bám sát, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh theo định hướng của Trung ương. Kinh tế tư nhân “phải là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới” và “không chỉ là động lực quan trọng mà còn cần được tạo điều kiện để tham gia vào các lĩnh vực chiến lược” như lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”.

Thực tế, để tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển theo định hướng chung của Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ mang tính đặc thù. Đặc biệt là chính sách về cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh thông qua các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ vốn; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và ngoài nước; thường xuyên đối thoại, lắng nghe để kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt được cơ hội trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi sản xuất của các nhà đầu tư FDI. Không ít doanh nhân đã gặt hái thành công nhờ đổi mới tư duy và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, từng bước tạo dựng thương hiệu.

Ông Nguyễn Tiến Lộc, Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh (Vinhtuongmilk), xã Vĩnh Phú chia sẻ: Thành công của Vinhtuongmilk có được là nhờ biết khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị yếu của người tiêu dùng... Cùng với đó, sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các cấp chính quyền, ngành chức năng là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Cụ thể, khi thành lập (năm 2021), Vinhtuongmilk đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, ngành chức năng trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính, vay vốn, quảng bá, giới thiệu sản phẩm... Nhờ vậy, sau 4 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu Vinhtuongmilk không ngừng được mở rộng, vươn xa với nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao như sữa chua ống, sữa chua Vĩnh Tường, sữa chua nếp cẩm Vĩnh Tường, sữa chua thanh trùng có đường, sữa chua thanh trùng không đường, sữa chua vị việt quất, sữa chua vị dâu tây, sữa chua vị cam nha đam. Hiện, Vinhtuongmilk cung cấp sữa cho hơn 50 trường học với 15 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh và nhiều cửa hàng, đại lý ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên... với sản lượng hơn 500 tấn/tháng.

Tạo đà cho kinh tế tư nhân bứt phá, vươn lên hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, tỉnh đang tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đồng bộ, kịp thời với Nghị quyết số 68-NQ/TW, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu vào chuỗi giá trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh; phát triển hạ tầng, quỹ đất, tín dụng, nhân lực để mở rộng không gian phát triển cho kinh tế tư nhân...

Nguyễn Anh Tuấn