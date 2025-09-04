Kịp thời dập tắt đám cháy tại Khu du lịch Vườn Vua, xã Tu Vũ

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Phú Thọ, lúc 23 giờ 30 phút đêm 3/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy nhà sàn tại Khu du lịch Vườn Vua thuộc khu 17 - Đồng Trung, xã Tu Vũ của Công ty CP Thăng Long Phú Thọ.

Hiện trường vụ cháy.

Các lực lượng tham gia chữa cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ và huy động 1 máy múc của công ty tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 4/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy ảnh hưởng đến một phần nhà nghỉ trưa của nhân viên Công ty.

Xe đạp và xe đạp điện cũ bị cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng làm cháy toàn bộ nhà sàn khung gỗ đã ải mục, một số xe đạp và xe đạp điện cũ; ảnh hưởng đến một phần nhà nghỉ trưa xây cấp IV của nhân viên công ty ở liền kề. Diện tích đám cháy khoảng 90m2.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ theo quy định.

Cẩm Lệ