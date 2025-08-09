Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 450 triệu đồng qua không gian mạng

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phú Thọ và sự vào cuộc kịp thời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ), một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đã được ngăn chặn trước khi kẻ gian thực hiện trót lọt.

Theo đó, vào khoảng 14h00 ngày 6/8, chị Nguyễn Thị Nhung – nhân viên Phòng Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ phát hiện một khách hàng là bà Lê Thị H. (trú tại phường Việt Trì) đến giao dịch với biểu hiện tâm lý bất thường, hoang mang và lo lắng. Bà H. đề nghị nộp số tiền 450 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng, song không cung cấp được lý do rõ ràng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, chị Nhung cùng lãnh đạo đơn vị đã chủ động liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh để phối hợp xác minh. Qua làm việc, lực lượng công an xác định bà H. đã bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, vu khống bà liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, đồng thời yêu cầu chuyển tiền để “phong tỏa tài sản”, nếu không sẽ bị xử lý hình sự.

Trong tâm lý hoảng sợ, bà H. đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm để làm theo chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, với sự phối hợp kịp thời của ngân hàng và lực lượng chức năng, giao dịch chuyển tiền đã bị ngăn chặn trước khi hoàn tất. Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ nhanh chóng thực hiện phong tỏa tài khoản liên quan nhằm ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an sau đó đã tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo cho bà H., đồng thời cảnh báo bà tuyệt đối không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ các số điện thoại lạ, nhất là các cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án...

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Lê Minh