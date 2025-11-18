Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Chiều 18/11, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan báo cáo một số nội dung về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng qua địa phận tỉnh Phú Thọ có chiều dài 99,1km, qua địa bàn 5 phường, 15 xã. Tổng diện tích sử dụng đất của tuyến đường sắt khoảng 630ha. Dự kiến có 36 khu tái định cư với khoảng 1.800 hộ thuộc diện tái định cư, cần di chuyển 5 khu nghĩa trang Nhân dân.

Kết quả triển khai bước đầu, Phú Thọ đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng (GPMB) của tỉnh để tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Giao chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ và Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc. Đồng thời tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án và nhiều công văn chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc về tái định cư...

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương nghiên cứu, lựa chọn phương án tối ưu cho đoạn tuyến từ ga Phúc Yên đến Hà Nội; khẩn trương bàn giao mốc giới GPMB và hồ sơ GPMB của các ga để kịp tiến độ GPMB; phê duyệt phương án tuyến chính điều chỉnh để sớm bàn giao tim tuyến và triển khai kiểm kê, lập phương án bồi thường.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ và Vĩnh Phúc bắt tay ngay vào việc hoàn thiện hồ sơ và trình phê duyệt các tiểu dự án, dự án hạng mục; đẩy nhanh tiến độ trình và phê duyệt các dự án thành phần để có cơ sở triển khai đồng bộ.

Trong quá trình triển khai, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Giao Sở Xây dựng nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ. Đồng thời giao các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát mặt bằng, quỹ đất, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện, đáp ứng đúng tiến độ khởi công ga Phú Thọ vào ngày 19/12/2025.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần có sự phối hợp tích cực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ GPMB theo đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Huế