Nông nghiệp Đất Tổ chuyển mình

Kỳ 1: “Nông dân 4.0” làm giàu trên quê hương

Tỉnh Phú Thọ – vùng đất trung du nổi tiếng với những đồi chè, cánh đồng lúa và truyền thống nông nghiệp lâu đời, đang chứng kiến một cuộc cách mạng mạnh mẽ nhưng thầm lặng. Đó là cuộc cách mạng “nông nghiệp 4.0”, nơi người nông dân không còn gắn bó với hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau”, mà đã làm chủ công nghệ, biến những mảnh đất cằn cỗi thành trang trại trù phú. Những nông sản chất lượng cao, sạch và an toàn ra đời, mang lại giá trị kinh tế vượt trội và giúp người dân làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

Tại nông trại Đào Gia Trang, xã Vĩnh Tường, những chùm nho sữa Hàn Quốc căng mọng, trĩu quả lại trở thành minh chứng sống động cho sự mạnh dạn và nhạy bén của người nông dân thế hệ mới

Khi cây nho miền Bắc “bén duyên” trên đất Phú Thọ

Nhiều năm về trước, nhắc đến nho, người ta thường nghĩ ngay đến vùng đất nắng gió Ninh Thuận. Trồng nho ở miền Bắc, đặc biệt là một tỉnh trung du như Phú Thọ, từng được xem là điều không tưởng. Thế nhưng, tại nông trại Đào Gia Trang, thuộc xã Vĩnh Tường, những chùm nho sữa Hàn Quốc căng mọng, trĩu quả lại trở thành minh chứng sống động cho sự mạnh dạn và nhạy bén của người nông dân thế hệ mới.

Người tạo nên kỳ tích ấy là chị Văn Thị Yến, Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Đào Gia Trang. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, thay vì chọn công việc văn phòng, chị lại trở về quê hương, ấp ủ ước mơ làm nông nghiệp sạch. Với niềm đam mê và quyết tâm, chị đã mạnh dạn đầu tư gần 3 tỉ đồng để xây dựng nông trại rộng 1,2ha, chuyên trồng các loại rau, quả sạch theo quy trình VietGAP và ứng dụng công nghệ cao.

Nông nghiệp công nghệ cao không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng mà còn giảm thiểu tối đa sức lao động, hạn chế rủi ro do thời tiết và đặc biệt là giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Bước chân vào Đào Gia Trang, du khách sẽ ngỡ ngàng trước một hệ thống sản xuất hiện đại. Toàn bộ nông trại được bao bọc bởi nhà màng kiên cố, giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và ngăn ngừa sâu bệnh hiệu quả. Bên trong, hệ thống tưới nhỏ giọt và bón phân tự động được lập trình tỉ mỉ, đảm bảo cây trồng nhận đủ dinh dưỡng cần thiết. Chị Yến chia sẻ: “Nông nghiệp công nghệ cao không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng mà còn giảm thiểu tối đa sức lao động, hạn chế rủi ro do thời tiết và đặc biệt là giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, bền vững”.

Nông trại Đào Gia Trang có hệ thống sản xuất hiện đại giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và ngăn ngừa sâu bệnh hiệu quả

Thành công của nông trại Đào Gia Trang không chỉ đến từ việc đầu tư hệ thống hiện đại, mà còn từ việc làm chủ công nghệ 4.0. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chị Yến có thể điều khiển toàn bộ hệ thống tưới tiêu, bón phân từ xa. Các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm được lắp đặt khắp vườn sẽ tự động điều chỉnh chế độ tưới, giúp cây trồng sinh trưởng ổn định.

Nhờ quy trình chăm sóc khoa học, các sản phẩm như dưa lưới, nho sữa Hàn Quốc của Đào Gia Trang luôn đạt chuẩn chất lượng cao, được nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị tin dùng. Mỗi tháng, nông trại cung cấp hàng trăm kg nông sản, thu về lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 4-5 lao động nữ tại địa phương với thu nhập 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Dưa lưới - “Vàng xanh” trên đất Tam Dương

Không chỉ có nho sữa, dưa lưới cũng là một loại cây trồng được “nâng tầm” nhờ ứng dụng công nghệ cao tại Phú Thọ. Câu chuyện thành công của HTX Nông sản Tam Dương là một ví dụ điển hình cho sự quyết tâm và tư duy đổi mới của người nông dân trẻ.

Được thành lập từ năm 2017 với diện tích ban đầu chỉ 1.000m2, HTX Nông sản Tam Dương đã trải qua không ít khó khăn. Thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, những ngày đầu hoạt động đầy rẫy thử thách. Tuy nhiên, với khát khao tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và chất lượng, Ban Giám đốc HTX đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ. Giám đốc Lê Anh Khải chia sẻ: “Chúng tôi đã đầu tư hệ thống nhà kính, nhà lưới và sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel. Chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, nhưng đổi lại, sản phẩm làm ra luôn sạch, năng suất cao và đặc biệt là giảm thiểu rủi ro do thời tiết và dịch bệnh”.

HTX Nông sản Tam Dương đã mạnh dạn đầu tư vào hệ thống nhà kính, nhà lưới và sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel cho năng suất cao và đặc biệt là giảm thiểu rủi ro do thời tiết và dịch bệnh

Việc ứng dụng công nghệ cao không chỉ giúp HTX Nông sản Tam Dương kiểm soát tốt quá trình sản xuất mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mọi quy trình từ gieo hạt, chăm sóc đến thu hoạch đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Hệ thống camera giám sát từ xa kết hợp với tưới tự động giúp HTX quản lý trang trại hiệu quả mà không cần quá nhiều nhân công. Nhờ đó, HTX đã tạo ra những sản phẩm dưa lưới thơm ngon, đạt chuẩn OCOP 3 sao, có nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được thị trường đón nhận nhiệt tình.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, anh Khải cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn còn tồn tại, đặc biệt là nguồn giống. “Giống cây trồng phù hợp với nhà màng, nhà kính và điều kiện khí hậu miền Bắc là rất khó. Chúng tôi phải liên tục tìm kiếm giống mới, đa phần là nhập khẩu, nên việc tiếp cận cũng không hề dễ dàng”, anh Khải bày tỏ. Dù vậy, những người trẻ ở HTX Nông sản Tam Dương vẫn không ngừng nỗ lực, tìm tòi và học hỏi để hoàn thiện quy trình sản xuất, tạo ra những sản phẩm ngày càng chất lượng hơn.

Việc ứng dụng công nghệ cao không chỉ giúp HTX Nông sản Tam Dương tạo ra những sản phẩm dưa lưới thơm ngon, đạt chuẩn OCOP 3 sao, có nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Câu chuyện thành công của Đào Gia Trang và HTX Nông sản Tam Dương là minh chứng rõ nét cho thấy, chỉ cần có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và áp dụng khoa học kỹ thuật, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Họ không chỉ là những “nông dân 4.0” tiên phong mà còn là những người truyền cảm hứng, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp Đất Tổ, biến vùng đất này trở thành một trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của khu vực.

(Còn nữa)

Ngọc Thắng