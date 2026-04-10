Kỳ 3: Điểm tựa Nghị quyết 17 - Đưa văn hoá, con người thành động lực bứt phá

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng công tác phát triển văn hóa, con người tại Phú Thọ vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ. Nghị quyết số 17/NQ/TU, ngày 25/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển văn hoá, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành như một luồng gió mới, định hình lại chiến lược, biến những khó khăn thành cơ hội để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh bứt phá.

Xác định xây dựng, phát triển văn hóa và con người là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Thực tế cho thấy, kết quả xây dựng và phát triển văn hóa, con người Phú Thọ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng. Một số chỉ tiêu về phát triển văn hóa, con người chưa cao so với mặt bằng cả nước, chênh lệch lớn giữa các vùng, miền trong tỉnh. Một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể xuống cấp, mai một chưa được khắc phục triệt để. Việc khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa để phát triển kinh tế chưa cao, thiếu bền vững.

Nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Còn thiếu những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Công nghiệp văn hóa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Hệ thống thiết chế văn hóa chưa đồng bộ, chưa có nhiều công trình quy mô xứng tầm.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển văn hóa, nguồn lực con người thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đưa công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa trở thành ngành kinh tế có thế mạnh của tỉnh. Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển quê hương. Phát huy giá trị lịch sử gắn với bảo tồn các di sản văn hóa. Tăng cường an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tỉnh Phú Thọ xác định xây dựng, phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Từ thực tiễn và yêu cầu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất quán quan điểm: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Phú Thọ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, gắn bó mật thiết; được đặt ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội. Phát triển văn hóa, con người Phú Thọ trên cơ sở gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; kế thừa và phát triển các yếu tố đặc trưng, nổi trội của Nhân dân các vùng, khu vực trên địa bàn tỉnh; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, bảo đảm tính dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học.

Xây dựng con người Phú Thọ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới: Hài hòa về trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ và khát vọng cống hiến; coi trọng gia đình, cộng đồng và môi trường xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị đặc trưng của văn hóa, con người Phú Thọ.

Giải pháp đột phá từ Nghị quyết 17

Nghị quyết số 17 về “Phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đưa ra các quan điểm, mục tiêu, lộ trình cụ thể. Để hiện thực hóa khát vọng đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, Phú Thọ xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xoay quanh trục “Con người là trung tâm, di sản là nền tảng, công nghệ là công cụ đột phá”.

Việc bảo tồn văn hoá gắn với phát triển du lịch bền vững được tỉnh chú trọng thực hiện. (Ảnh: Lễ hội Tây Thiên năm 2026.)

Trong đó tập trung đổi mới tư duy lãnh đạo và nâng cao nhận thức. Trước hết, các cấp ủy Đảng và người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc. Mọi quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội phải “thấm nhuần” yếu tố văn hóa, hướng tới mục tiêu cuối cùng là mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Bên cạnh đó, phát triển con người toàn diện và hệ thống thiết chế hiện đại.

Tập trung xây dựng lối sống người Đất Tổ với các giá trị cốt lõi: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, đổi mới và nhân ái. Phú Thọ đẩy mạnh nâng cao chất lượng đời sống thông qua việc thu hẹp khoảng cách giáo dục, y tế giữa thành thị và nông thôn. Đồng thời, quyết tâm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Bảo tồn di sản gắn với chuyển đổi số và công nghệ đột phá.

Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, đưa Phú Thọ thành trung tâm văn hóa lễ hội quốc gia. Tỉnh thực hiện lộ trình số hóa toàn diện di sản văn hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) để xây dựng các “bảo tàng mở”, “thư viện số”. Mục tiêu là đưa di sản tiếp cận đa dạng đối tượng, đặc biệt là giới trẻ thông qua các không gian sáng tạo nội dung số và môi trường số an toàn.

Để thúc đẩy công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế, Phú Thọ ưu tiên phát triển các ngành có lợi thế như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ. Tập trung xây dựng, phát triển các không gian phát triển du lịch trọng điểm theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, có thương hiệu đặc trưng, tạo sức lan tỏa và động lực cho phát triển văn hóa, du lịch bền vững như: Khu du lịch quốc gia Đền Hùng, khu du lịch quốc gia Tam Đảo, các khu, điểm du lịch Đại Lải, hồ Hòa Bình, Vườn quốc gia Xuân Sơn - Đồi chè Long Cốc, Thanh Thủy, Kim Bôi, Hạ Hòa, Mai Châu - Mai Hạ - Vân Sơn, hồ Đầm Vạc, hồ Vân Trục, hồ Thanh Lanh, hồ Làng Hà, các khu di chỉ khảo cổ, di tích chiến khu cách mạng...

Trong bối cảnh hội nhập, tỉnh triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh Đất Tổ qua các sự kiện quốc tế, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc địa phương. Đặc biệt, tỉnh quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển văn hóa, con người Phú Thọ và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực văn hóa. Đây là nền tảng để biến “di sản thành tài sản”, tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân và khẳng định vị thế của Phú Thọ trong kỷ nguyên mới.

Qua tìm hiểu về dòng chảy văn hóa và sức sống con người Đất Tổ, có thể khẳng định: Văn hóa không phải là món quà của quá khứ để lại để chiêm ngưỡng mà là nguồn lực nội sinh đang cuộn chảy trong nhịp sống hiện đại. Từ những điệu Xoan cổ vang vọng dưới mái đình làng đến những quyết sách bứt phá, Phú Thọ đang chứng minh tầm nhìn chiến lược: Lấy di sản làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và lấy công nghệ làm đòn bẩy.

Trên nền tảng linh thiêng của nguồn cội, mỗi người dân Phú Thọ hôm nay vừa là người giữ lửa truyền thống, vừa là những công dân hiện đại, bản lĩnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và khát vọng vươn mình, văn hóa Đất Tổ sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm tựa vững chắc để Phú Thọ khẳng định vị thế, đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Nhiệm vụ trọng tâm văn hoá đến năm 2030 Đảm bảo hằng năm dành 2% ngân sách cho văn hóa. Hoàn thành dự án Tháp Hùng Vương và tôn tạo 50% di tích cấp tỉnh bị xuống cấp. 100% di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, các di sản trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các bảo vật quốc gia, di tích đã xếp hạng và 30 - 40% di tích cấp tỉnh được số hóa. Phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, phấn đấu doanh thu các ngành công nghiệp văn hóa tăng 11 - 12%/năm.

Tin liên quan: Kỳ 2: Con người Đất Tổ - hội tụ và lan toả các giá trị truyền thống Trong chiến lược phát triển bền vững, tỉnh Phú Thọ xác định xây dựng con người là trung tâm, là chủ thể. Con người Đất Tổ hôm nay không chỉ mang trong mình hào khí của thời đại các Vua Hùng mà còn tích cực trang bị tri thức và kỹ năng để trở thành “hạt nhân” của kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lan toả văn hoá, con người Đất Tổ - Sức mạnh nội sinh trong kỷ nguyên phát ... Trong dòng chảy phát triển của tỉnh Phú Thọ, văn hóa chính là “bản mã” di truyền để dân tộc tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Với tâm thế đưa di sản từ “bảo tồn tĩnh” sang “vận động”, Phú Thọ đang khơi dậy niềm tự hào tổ tiên thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước.

Hương Lan