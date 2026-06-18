Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất HĐND phường Việt Trì

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Sáng 18/6, HĐND phường Việt Trì khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất. Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Trì chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp, với sự thống nhất cao, HĐND phường Việt Trì đã thông qua các nghị quyết quan trọng gồm: Ban hành Quy chế làm việc của HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên các tổ dân phố trên địa bàn; Nghị quyết điều chỉnh, tạm giao biên chế cán bộ, công chức các phòng, đơn vị thuộc UBND phường Việt Trì; Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 2); Đề án thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Việt Trì.
Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Trì phát biểu khai mạc kỳ họp.
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để phường Việt Trì triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.
Lưu Trường
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