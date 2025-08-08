Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, Hội đồng nhân dân phường Việt Trì khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 8/8, HĐND phường Việt Trì tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất, Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Đức - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hoàng Đức- Phó Chủ tịch HĐND phường chủ tọa kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết về dự toán ngân sách phường Việt Trì 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trên địa bàn phường Việt Trì giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển KT-XH phường Việt Trì 6 tháng cuối năm; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Đức phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, HĐND phường Việt Trì, Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển sau sáp nhập, bảo đảm cho phường Việt Trì ổn định tổ chức bộ máy, thúc đẩy phát triển KT-XH mạnh mẽ và bền vững. Đồng chí cũng yêu cầu ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tổ chức, triển khai, thực hiện các nghị quyết HĐND đã được kỳ họp thông qua, để các nghị quyết sớm đi vào thực hiện và phát huy hiệu quả.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Các đại biểu HĐND phường báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nghị quyết được HĐND thông qua; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo hoàn thàn vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025. Thường trực, các ban, các tổ và các vị đại biểu HĐND nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc, chương trình giám sát đã được thông qua, tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền quy định.

