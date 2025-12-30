Kỳ họp chuyên đề thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIX: Thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Sáng 30/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã trọng thể tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ năm để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Các nội dung trình kỳ họp lần này đều là những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong quá trình hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thống nhất, bảo đảm sự vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả của bộ máy chính quyền; có tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, đời sống Nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. (Toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh)

Các đại biểu dự kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, chất lượng, đi thẳng vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; tích cực, chủ động đóng góp ý kiến tâm huyết, khách quan, sâu sắc, bảo đảm các nghị quyết được thông qua đúng quy định, có chất lượng và tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, sau khi nghe đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Vũ Việt Văn trình bày 4 Tờ trình ban hành Nghị quyết liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; việc áp dụng, bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình trước khi hợp nhất để thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày 7 Tờ trình ban hành Nghị quyết liên quan đến đất đai, bảng giá đất, danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn; quy định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trình bày 4 Tờ trình dự thảo Nghị quyết liên quan đến hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn; một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Thay mặt HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên trình bày Tờ trình ban hành Nghị quyết về ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Tờ trình ban hành Nghị quyết về ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Phú Thọ.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, đề xuất những nhiệm vụ giải pháp từ tích hợp quy hoạch đến tổ chức không gian phát triển hiệu quả; về xây dựng bảng giá đất năm 2026 áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ...

Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND tỉnh thông qua 16 nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực pháp chế, văn hóa – xã hội, kinh tế - ngân sách.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho biết: Với 16 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp chuyên đề thứ năm, từ sau sáp nhập tỉnh đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 7 kỳ họp và ban hành tổng cộng 129 nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH hội năm 2026 và những năm tiếp theo cũng như thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã thông qua tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh)

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, ban hành kế hoạch triển khai chi tiết cho từng nghị quyết; phân công rõ trách nhiệm, nguồn lực và thời hạn thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả thực thi các nghị quyết.

Quang cảnh kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đinh Vũ