Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, ngay sau phiên khai mạc sáng 29/6, dưới sự chủ trì của Chủ tọa Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và các nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh Chủ tọa kỳ họp.

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP ước tăng từ 10 - 10,5%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán năm. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, thu hút khoảng 1,32 tỷ USD vốn FDI và trên 18,7 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; thành lập mới 2.800 doanh nghiệp. Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu; nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng nâng cao giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP; thương mại, dịch vụ, du lịch duy trì đà tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến. Cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính được thí điểm triển khai và phát huy hiệu quả. Tỉnh đã công bố rộng rãi danh mục 175 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình Cà phê doanh nhân được tổ chức định kỳ vào thứ 6 hằng tuần đạt nhiều kết quả tích cực.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội được chú trọng; chất lượng khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ và các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh được tổ chức thành công. Hoạt động tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và địa phương được thực hiện hiệu quả, nhất là tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Báo cáo cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án trọng điểm còn vướng mắc, cần tiếp tục tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh xác định tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030; thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, các dự án khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội; đẩy nhanh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Quang cảnh phiên khai mạc tại hội trường

Tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, thu hút các dự án công nghệ cao; phát triển nông nghiệp tuần hoàn, thương mại điện tử và kinh tế số; tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường và chủ động phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện thể chế; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại và tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo, tờ trình về: Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo, tờ trình về: Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2026 của HĐND tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình nhằm tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trình bày nhóm các tờ trình liên quan đến lĩnh vực đô thị, nhà ở và đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trình bày nhóm các tờ trình liên quan đến nông nghiệp – môi trường và kinh tế đối ngoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trình bày nhóm các tờ trình liên quan đến chế độ chính sách và giáo dục đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trình bày nhóm các tờ trình trong lĩnh vực pháp chế và văn hóa - xã hội.

Cuối giờ làm việc buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên, HĐND tỉnh nghe Tờ trình của UBND tỉnh và tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

HĐND tỉnh tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo chương trình làm việc, buổi chiều, HĐND tỉnh nghe các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận tổ về các nội dung trình tại kỳ họp.

Đinh Vũ - Đức Anh