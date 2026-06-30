Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, sáng 30/6, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường. Với tinh thần đổi mới, thẳng thắn và trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn và nghe giải trình làm rõ các giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới, quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng điều hành nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chủ tọa điều hành phiên thảo luận, giải trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Nhận diện “điểm nghẽn” hạ tầng số và thủ tục hành chính

Mở đầu phiên thảo luận, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh sau hợp nhất đã được các đại biểu phân tích toàn diện. Đại biểu Nguyễn Mạnh Tuấn (Tổ đại biểu số 6) đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh những kết quả tích cực như: Tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến đạt khoảng 10,2%, 11/12 chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch năm, các mô hình “Luồng xanh”, “Cà phê doanh nhân” góp phần tạo thông thoáng cho môi trường đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Đảo, Tổ đại biểu số 6 tham luận tại Kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Tuấn đã thẳng thắn chỉ ra những “mảng tối” cần trợ lực: Động lực tăng trưởng chưa đồng đều; khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã vẫn gặp nhiều vướng mắc về đất đai, tín dụng. Đặc biệt, áp lực công việc đổ dồn về cấp xã trong bối cảnh nhân lực và hạ tầng số tại cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu.

"Hạ tầng dân sinh thiết yếu tại các địa bàn tiềm năng như Tam Đảo chưa tương xứng. Chúng ta cần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng phải đi đôi với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và ưu tiên nguồn lực đầu tư cho cấp cơ sở" - đại biểu Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh.

Liên quan vấn đề này, qua thảo luận tại Tổ, một số đại biểu cũng đề cập đến khó khăn trong vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, kết nối liên thông phần mềm chuyên ngành và hạ tầng số tại cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đây là những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ Nhân dân, môi trường đầu tư kinh doanh và mục tiêu bứt phá tăng trưởng của tỉnh.

Đồng chí Ngô Chí Tuệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh giải trình về thực trạng vận hành các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Sự trăn trở của các đại biểu về “gánh nặng” hạ tầng số cấp cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa đã được Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Chí Tuệ giải trình. Đồng chí thừa nhận có sự chồng chéo và quá tải hệ thống khi vận hành mô hình mới. Theo mô hình mới (năm 2026), hệ thống của tỉnh chỉ xử lý 87 thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù, trong khi có tới 1.873 TTHC thuộc thẩm quyền hệ thống tập trung của các bộ, ngành Trung ương. Điều này buộc cán bộ các cấp (nhất là cấp xã) phải vận hành song song nhiều hệ thống; riêng cán bộ cấp xã đang phải sử dụng tới 11 phần mềm khác nhau.

Bên cạnh đó, sự thiếu ổn định của các phần mềm chuyên ngành, tình trạng nghẽn mạng giờ cao điểm và việc đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia mới (từ ngày 25/5/2026) chưa đồng bộ đã làm phát sinh thêm thao tác cho cán bộ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Để khơi thông “điểm nghẽn” này, Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 4 văn bản kiến nghị Trung ương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) và Mobifone để tối ưu hóa hệ thống. Trước mắt, một kịch bản vận hành chi tiết cùng Tổ thường trực hỗ trợ 24/7 và kênh trực tuyến qua Zalo đã được thiết lập để “tiếp lửa” kịp thời cho cơ sở. Về lâu dài, tỉnh sẽ kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá lại toàn bộ kiến trúc hệ thống, đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bố trí nhân sự công nghệ tại chỗ để giảm áp lực tối đa cho tuyến đầu.

Thu hút nhân tài: Đo lường bằng “sản phẩm đầu ra”

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt tại phiên họp là chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại biểu Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba, Tổ đại biểu số 3 tham luận về nội dung: “Một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai thực hiện thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc tại địa phương”.

Hiến kế tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Kim Chi (Tổ đại biểu số 3) bày tỏ sự đồng thuận cao với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thu hút tài năng, hỗ trợ cán bộ biệt phái và công chức chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2028. Đại biểu lưu ý: Việc giữ chân người tài không chỉ nằm ở thu nhập ban đầu mà quyết định bởi môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến. Do đó, tỉnh cần một chiến lược tổng thể, dài hơi mang tính căn cơ thay vì chỉ hỗ trợ tài chính đơn thuần.

Đại biểu Nguyễn Kim Chi đề xuất tỉnh khẩn trương xây dựng Đề án phát triển và trọng dụng nhân tài tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao và quản trị công. Áp dụng linh hoạt cơ chế đặt hàng đào tạo, lập quỹ hỗ trợ nhân tài và hình thức hợp đồng chuyên gia theo sản phẩm. Nghiên cứu bổ sung cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động, động viên khen thưởng đối với lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng tại khu dân cư.

Đại biểu Nguyễn Kim Chi nhấn mạnh: "Chính sách thu hút phải gắn chặt với hiệu quả thực thi công vụ. Thước đo chủ yếu đối với người được thu hút phải là sản phẩm đầu ra, là kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ đóng góp thực tế cho địa phương".

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế giải trình về thực trạng thiếu nhân lực y tế, nhất là bác sĩ, nhân lực chuyên môn sâu và nhân lực tại y tế cơ sở.

Liên quan đến bài toán thiếu hụt bác sĩ và nhân lực y tế chuyên sâu tại cơ sở (nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số), đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã đưa ra những số liệu thực trạng và giải pháp căn cơ. Thời gian tới, ngành Y tế cam kết sẽ tiếp tục kiện toàn đội ngũ, xây dựng chính sách đặc thù để thu hút bác sĩ về tuyến cơ sở; ưu tiên đầu tư trang thiết bị và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua các phần mềm quản lý, khám chữa bệnh từ xa nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y tế vùng.

Hướng tới sự công bằng trong giáo dục miền núi

Phiên thảo luận tiếp tục nóng lên với phản ánh của đại biểu Trần Tuấn Sơn (Tổ đại biểu số 15) về những khó khăn trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại các xã khu vực Kim Bôi (cũ) giai đoạn 2026 - 2030. Thực trạng thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và “dạy chéo môn” đang tạo ra khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền.

Đại biểu Trần Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nật Sơn tham luận về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn các xã khu vực Kim Bôi (cũ).

Giải trình trước HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ (đặc biệt ở các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật theo Chương trình GDPT 2018) là do nguồn tuyển hạn chế, áp lực tinh giản biên chế và số lượng giáo viên nghỉ hưu lớn.

Để khắc phục, ngành Giáo dục sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp: Tiếp tục rà soát, điều hòa đội ngũ, tăng cường tuyển dụng và hợp đồng giáo viên theo nhu cầu thực tế; kiến nghị Trung ương bổ sung chỉ tiêu biên chế. Kiên trì thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn nhưng phải bảo đảm nguyên tắc “không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh”, đặc biệt lưu ý đến địa hình và khoảng cách đi lại của học sinh miền núi. Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xuống cấp, ưu tiên vốn cho các trường vùng sâu, vùng xa với mục tiêu đến năm 2030 có trên 95% trường học trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh ở vùng sâu, vùng xa.

Phiên thảo luận, giải trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX đã diễn ra với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và đậm chất hành động. Những cam kết, lộ trình cụ thể từ phía các tư lệnh ngành và Văn phòng UBND tỉnh không chỉ giải tỏa những băn khoăn của các đại biểu, mà còn củng cố niềm tin của cử tri Đất Tổ về một chặng đường bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và phát triển bền vững trong tương lai.

Đinh Vũ - Đức Anh