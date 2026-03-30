Kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2026 - 2031 quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng 30/3, HĐND phường Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau bầu cử và triển khai một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, cuộc bầu cử trên địa bàn phường đã diễn ra dân chủ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu tại 62 khu vực bỏ phiếu đạt cao. Kết quả đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh và 29 đại biểu HĐND phường khóa II.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường Vĩnh Phúc xem xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025; thảo luận các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực HĐND, các ban của HĐND phường Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt tại kỳ họp.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND phường chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND phường Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Lê Học Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí: Hoàng Đình Thuật - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; Dương Đức Nam - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Kỳ họp cũng đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Thuý Hường- Ánh Tuyết