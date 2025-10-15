Kinh tế
Ký kết phối hợp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng

Ngày 15/10, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã Võ Miếu và Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả phối hợp và ký kết hoạt động phối hợp năm 2025 giữa các lực lượng.

Các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm ký kết quy chế hoạt động phối hợp.

Xã Võ Miếu được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại từ 3 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thanh Sơn (cũ) gồm các xã Võ Miếu, Cự Thắng và Địch Quả. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 9.600 km2; diện tích đất lâm nghiệp gần 5.000ha, trong đó diện tích rừng phòng hộ hơn 600ha, diện tích rừng sản xuất trên 4.300ha. Để đảm bảo công tác PCCCR được thông suốt, đồng bộ, đạt hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã Võ Miếu và Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn tổ chức giao ban, đánh giá kết quả phối hợp và ký kết hoạt động phối hợp năm 2025.

Theo đó, các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn. Điều tra xác minh, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, chấp hành nghiêm nguyên tắc phối hợp, trao đổi thông tin. Các đơn vị phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân 49 khu dân cư trên địa bàn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Đồng thời tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, nhất là những khu vực có nhiều diện tích rừng tự nhiên, vùng giáp ranh, vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng và phá rừng cao. Các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ sinh thái rừng, bảo vệ thực vật, động vật rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ba cơ quan đã ký kết bổ sung quy chế, kế hoạch hoạt động phối hợp giữa các lực lượng năm 2025.

Phạm Minh Thắng

Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn



