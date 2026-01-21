Ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế

Chiều 21/1, tại xã Yên Lập, Thuế cơ sở 6 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế với UBND các xã trên địa bàn quản lý.

Thuế cơ sở 6 hiện đang quản lý thuế trên địa bàn 12 xã. Năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 831 tỷ đồng, bằng 380% dự toán pháp lệnh giao và bằng 199% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền sử dụng đất) đạt gần 348 tỷ đồng, bằng 195% dự toán pháp lệnh và bằng 140% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 100% số xã trên địa bàn quản lý đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, việc ký kết quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, gắn trách nhiệm giữa cơ quan thuế với chính quyền cơ sở; đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND các xã trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, góp phần chống thất thu ngân sách và quản lý hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn.

Các địa phương ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế.

Theo quy chế, các bên sẽ tập trung phối hợp trong các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý đối tượng nộp thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát, chống thất thu và thu hồi nợ thuế; đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thuế và chính quyền cơ sở.

Việc ký kết quy chế phối hợp được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2026 và các năm tiếp theo.

Tạ Thanh